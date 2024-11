Bari ospita la seconda edizione di 'Creativity meets Clusters': focus sulle imprese culturali e creative

BARI - Il Castello Svevo di Bari è stato il fulcro della prima giornata di "Creativity meets Clusters", l’evento internazionale di matchmaking dedicato alle imprese culturali e creative, svoltosi il 19 e 20 novembre. Giunto alla sua seconda edizione, l'evento è promosso dal Distretto Produttivo Puglia Creativa e dal Consorzio Puglia Culture - Regione Puglia, in collaborazione con Unioncamere Puglia Enterprise Europe Network, EIT Culture & Creativity, ArtLab e lo stesso Castello Svevo.

Un ponte tra creatività e innovazione

"Creativity meets Clusters" si pone come un’occasione unica per connettere i principali manager e rappresentanti dei cluster culturali e creativi europei e internazionali, offrendo una piattaforma di confronto per le imprese italiane ed estere dei settori più innovativi e artistici:

Performing arts

Patrimonio culturale

Audiovisivo

Gaming

Musica

Design

Digital technology

Media & Communication

L'obiettivo principale è favorire la collaborazione tra aziende, istituzioni e professionisti per stimolare la crescita e lo sviluppo del settore culturale e creativo.

L'apertura dei lavori

La giornata di apertura, avvenuta il 19 novembre, ha visto l’intervento inaugurale di Viviana Matrangola, assessore alla Cultura della Regione Puglia, che ha sottolineato l'importanza del dialogo tra cultura e innovazione per il futuro economico e sociale della regione.

Alla sessione introduttiva hanno partecipato anche:

Paolo Ponzio , presidente di Puglia Culture

, presidente di Puglia Culture Vincenzo Bellini , presidente dell'Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa

, presidente dell'Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa Luciana Di Bisceglie, presidente di Unioncamere Puglia

Un evento di portata internazionale

Il programma prevede incontri, workshop e momenti di confronto incentrati sulle opportunità di business e collaborazione tra le imprese partecipanti, con un focus sull’innovazione applicata alla cultura. Questa edizione di "Creativity meets Clusters" rafforza il ruolo della Puglia come hub per il settore creativo, con un impatto che va oltre i confini regionali e nazionali, promuovendo lo scambio di idee e progetti innovativi.

L'iniziativa si conferma un appuntamento imprescindibile per gli operatori del settore, contribuendo a consolidare la rete internazionale tra creatività e impresa.