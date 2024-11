Tragedia in Nuova Zelanda: subacqueo ucciso da uno squalo nelle isole Chatham

Un attacco di squalo ha provocato la morte di Jade Kahukore-Dixon, un subacqueo professionista di 24 anni, nei pressi delle remote isole Chatham, a circa 800 km a est dell'Isola del Sud, in Nuova Zelanda. L'incidente è avvenuto martedì, suscitando sgomento nella comunità locale e tra gli esperti di fauna marina.

La dinamica dell'attacco

Secondo quanto riferito dalla polizia locale in un comunicato stampa, l’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Kahukore-Dixon, che si era tuffato da una barca, è stato attaccato da uno squalo riportando gravi ferite. Trasportato d'urgenza al Chatham Island Hospital, il giovane è morto poco dopo a causa delle lesioni subite.

Il padre, Jacky Dixon, ritiene che l'attacco sia stato opera di un grande squalo bianco, una specie che il figlio vedeva spesso durante le sue immersioni, senza però mai temerla. "Era un ragazzo molto coraggioso che amava la pesca e le immersioni. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia. Era straordinario", ha dichiarato con voce rotta dall’emozione.

Una comunità sotto shock

La tragedia ha colpito profondamente la piccola comunità delle isole Chatham, che conta appena 800 abitanti. Il sindaco, Monique Croon, ha descritto Kahukore-Dixon come un ragazzo del posto molto conosciuto e apprezzato. "Questo evento sarà devastante per i nostri subacquei e per tutti gli abitanti. Siamo sotto shock", ha affermato Croon.

Kahukore-Dixon era il direttore della Nomad Diving Limited, una neonata società di immersioni registrata lo scorso giugno.

Un evento raro e tragico

Gli attacchi di squali nelle acque delle isole Chatham sono estremamente rari. Kina Scollay, esperta di squali, ha sottolineato come la zona, pur frequentata da grandi squali bianchi, non sia considerata particolarmente pericolosa per i sub. Tuttavia, l'incidente riporta l’attenzione sui rischi legati all’interazione con queste creature nei loro habitat naturali.

Ricordo e cordoglio

La famiglia di Kahukore-Dixon è straziata dalla perdita. "Non posso crederci. Continuo a immaginarlo quando era piccolo. Non avrò mai più mio figlio", ha detto il padre, visibilmente commosso.

L’intera comunità locale e nazionale ha espresso vicinanza alla famiglia, ricordando il giovane come un uomo coraggioso, appassionato e profondamente legato al mare.