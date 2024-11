Bari, quartiere Libertà: al via la rimozione notturna degli impianti filoviari dismessi

BARI – Domani notte iniziano i lavori per la rimozione degli impianti filoviari dismessi nel quartiere Libertà. L’intervento è parte dell’accordo quadro triennale e ha l’obiettivo di eliminare le vecchie strutture ormai inutilizzate, migliorando così la sicurezza stradale e tutelando l’incolumità pubblica.

La ripartizione Viabilità del Comune ha pubblicato l'ordinanza che introduce temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura al traffico veicolare lungo via Ravanas, nel tratto tra via Napoli e via Crisanzio. La ditta incaricata procederà con i lavori durante le ore notturne, dalle 23:00 alle 7:00, nelle notti del 13, 14, 15, 18, 19 e 20 novembre, interessando solo due isolati alla volta per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Gli interventi si svolgeranno in linea con la delibera del 5 novembre, con cui la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la rimozione in sicurezza di questi impianti filoviari, che da tempo rappresentano un intralcio.