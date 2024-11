Migranti riportati in Italia dopo decisione del tribunale, Musk: questi giudici devono andasene

BRINDISI – La nave Visalli della Guardia Costiera è giunta nel porto di Brindisi poco dopo la mezzanotte, riportando in Italia sette migranti che erano stati trattenuti nel centro di Gjdaer, in Albania, dallo scorso venerdì. La vicenda è stata oggetto di un importante intervento legale: la sezione immigrazione del tribunale di Roma ha sospeso la convalida del trattenimento dei migranti, rimettendo la decisione finale alla Corte di Giustizia Europea, considerando il recente decreto sui cosiddetti “Paesi sicuri.”I migranti, di origine bengalese ed egiziana, sono stati trasferiti in una struttura per richiedenti asilo, dove potranno ora proseguire l’iter ordinario per l’esame della loro domanda di protezione.La decisione del tribunale di Roma arriva dopo che il nuovo decreto italiano ha definito alcuni Paesi come “sicuri,” riducendo così la possibilità di permanenza e di asilo per coloro che arrivano da queste aree. Tuttavia, il tribunale ha sollevato dei dubbi sulla legittimità della misura, sospendendola e richiedendo una valutazione della Corte di Giustizia Europea.Il caso ha ricevuto una risonanza inattesa anche sui social media internazionali. Elon Musk, proprietario della piattaforma X (precedentemente nota come Twitter), ha condiviso la notizia con un commento tagliente: “These judges need to go” (“Questi giudici devono andarsene”), riferendosi al provvedimento del tribunale italiano. Il suo commento ha rapidamente attirato l'attenzione di utenti e media, accendendo un acceso dibattito sull’indipendenza della giustizia e la gestione delle politiche migratorie.