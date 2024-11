Bat, Carabinieri in vetrina per celebrare il 4 novembre: Unità Nazionale e Forze Armate

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una serie di iniziative commemorative, tra cui l’esposizione delle loro iconiche uniformi in prestigiose boutique di moda e spazi pubblici. Il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani (BAT) ha voluto così rendere omaggio alle tradizioni e alla storia dell’Arma, portando le sue divise fuori dalle caserme e rendendole protagoniste nelle vetrine di negozi e palestre del territorio.Nella giornata del 4 novembre, numerosi studenti delle scuole primarie e secondarie di Trani sono stati invitati a visitare la sede del Comando, vivendo un’esperienza immersiva nella vita dei Carabinieri. Gli alunni hanno esplorato la Centrale Operativa, dove vengono coordinate le operazioni di risposta alle chiamate di emergenza dei cittadini, e provato l’emozione di salire sulle pattuglie, incluse le gazzelle e le moto della Sezione Radiomobile. L’esperienza si è conclusa con una visita all’Agorà degli Eroi, uno spazio dedicato agli affreschi commemorativi che onorano i carabinieri caduti in servizio.Un’iniziativa unica di quest’anno è stata l’allestimento di vetrine dedicate alle uniformi dell’Arma in negozi simbolo del BAT. A Trani, la boutique “Quaranta” ha esposto una grande uniforme da ufficiale accanto a un’uniforme ordinaria femminile, celebrando la presenza storica e moderna dei Carabinieri nella comunità. A Barletta, presso “Depinto Kids” in via Imbriani, un’uniforme femminile è stata messa in mostra accanto a due sagome di bambini, evocando l’immagine del carabiniere come figura familiare e protettiva. In corso Vittorio Emanuele a Trani, il negozio “Nugnes” ha esposto due uniformi speciali, una da ufficiale e l’altra da maresciallo, in omaggio alla tradizione militare. Per gli appassionati di sport, la palestra “Time Out” ha partecipato esponendo divise ginniche dell’Arma nelle sue due sedi.Questa celebrazione in BAT, tra tradizione e innovazione, ha così reso omaggio a tutti coloro che, vestendo l’uniforme dei Carabinieri, hanno dedicato e dedicano la loro vita alla sicurezza e alla protezione della comunità, rafforzando il legame tra l’Arma e i cittadini.