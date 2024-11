Bitonto, presentata la seconda edizione del progetto 'Impariamo a mangiare sano'

BITONTO – Al via da lunedì 25 novembre, a Bitonto, la seconda edizione di “Impariamo a mangiare sano”, progetto che mira a sensibilizzare i più piccoli all’importanza di un’alimentazione sana, che valorizzi prodotti di stagione, preferibilmente locali. Frutto di una collaborazione tra Regione Puglia e Comune di Bitonto e Masseria Lama Balice, il progetto coinvolgerà quest’anno 630 alunni delle classi seconde e terze delle scuole primarie di Bitonto, Palombaio e Mariotto, 30 in più rispetto alla prima edizione. Un ampliamento che testimonia l'interesse crescente, da parte delle scuole, per un’iniziativa che guida i bambini alla scoperta di alimenti tipici e tradizioni agricole locali.I promotori hanno sottolineato l'importanza di diffondere buone abitudini alimentari già nell'infanzia, poiché una dieta equilibrata può aiutare a prevenire malattie future come obesità e malnutrizione. I laboratori didattici si svolgeranno tra i verdi paesaggi che circondano Masseria Lama Balice. Saranno quattro in totale, ciascuno focalizzato su un aspetto dell’alimentazione e della cultura agricola. Si parte dall’uva e dalla vendemmia, con un laboratorio in partenza il 25 novembre, che consentirà ai bambini di conoscere il ciclo produttivo dell’uva, dal grappolo alla tavola, con attività che insegnano la stagionalità e le tradizioni locali legate alla vite.Il secondo laboratorio sarà a gennaio e permetterà ai piccoli partecipanti di apprendere cosa è e come funziona un orto Sinergico, attraverso un percorso dedicato alla coltivazione naturale e alle tecniche dell’agricoltura sinergica, sperimentando la preparazione del terreno e la raccolta degli ortaggi.A febbraio, appuntamento con l’ambiente. I partecipanti esploreranno Lama Balice, con passeggiate didattiche per conoscere la biodiversità locale e raccogliere piante aromatiche e alimentari.L’ultimo appuntamento, a marzo, sarà dedicato ai cereali e alle farine, elementi cardine nella dieta mediterranea. Previste dimostrazioni e degustazioni di pane e prodotti locali.Ogni laboratorio sarà affiancato da due appuntamenti dedicati a insegnanti e genitori, con testimonial speciali per approfondire, insieme, i temi trattati e rafforzare il ruolo educativo della famiglia nella promozione di sane abitudini alimentari.