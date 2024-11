Brindisi accoglie l'innovazione di 'Puglia Destination Go – Organizziamo il turismo'

BRINDISI - Un territorio vivace, che oggi partecipa all’evento organizzato dall’Assessorato regionale con circa 70 tra sindaci, amministratori e stakeholder del Partenariato nella mattinata e, nel pomeriggio, circa 30 operatori privati.Brindisi e la sua provincia, una destinazione turistica espressione di un territorio vivace che oggi vive l’esperienza di “Puglia Destination Go – Organizziamo il turismo”. All’evento, organizzato dall’Assessorato regionale al Turismo, aderiscono nella mattinata circa 70 tra sindaci, amministratori e stakeholder del Partenariato e, nel pomeriggio, circa 30 operatori privati."Brindisi e la sua provincia rappresentano un valido esempio di valorizzazione del turismo legato al mare come poli prodotto: penso al turismo nautico e agli sport acquatici che attraggono turisti e visitatori da tutto il mondo – dice Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - . Questa destinazione non è solo una meta ideale per gli amanti del mare, ma anche un luogo capace di ospitare eventi di rilevanza internazionale, che contribuiscono a promuovere l'identità culturale e le tradizioni locali. Con Puglia Destination Go vogliamo rafforzare queste potenzialità, ma anche stimolarne di nuove favorendo un'offerta turistica strutturata e innovativa”.L’obiettivo è quello di condividere un percorso di nascita e sviluppo di una nuova governance che poggi su organizzazioni intermedie, le DMO, ponte tra Regione ed enti locali, capaci di gestire il turismo in chiave di integrazione e qualificazione dell’offerta. Ringrazio il Comune di Brindisi per l’ospitalità in questa giornata molto partecipata”, prosegue l’assessore regionale Lopane.“Il turismo brindisino, che è stato pioniere in Puglia per il segmento del turismo del lusso, per la valorizzazione dei piccoli borghi delle aree interne della Murgia brindisina, per la tutela dei prodotti enogastronomici, ha accolto oggi con entusiasmo Puglia Destination Go, confermando così la sua vocazione a preservare la tradizione ma guardando con interesse al futuro del turismo”, conclude Luca Scandale, direttore generale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.L’evento itinerante prevede dopo la tappa di oggi a Brindisi, che è la settima su un totale di dieci, altri tre appuntamenti all’inizio di dicembre ad Alberobello, Taranto e Barletta.Gli eventi stanno coinvolgendo specifici operatori: istituzioni, associazioni del Partenariato Economico e Sociale regionale ed enti pubblici partecipano su invito riservato, mentre gli operatori turistici privati possono accreditarsi attraverso il servizio digitale nel DMS Puglia - fino ad esaurimento posti - dove saranno pubblicati i singoli eventi per tappa.