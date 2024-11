Putignano, in 10mila per San Martino

PUTIGNANO - Circa 10mila persone hanno popolato il centro storico di Putignano sabato e domenica scorsi per la terza edizione di “San Martino – Ogni mosto diventa vino”. La terza edizione della festa del vino putignanese ha attratto nella città del Carnevale ospiti da tutta la Puglia ed oltre, felici di immergersi in un itinerario degustativo totalmente pugliese in compagnia della nostra mascotte Cippo, che ha conquistato i cuori di tutti, pronti a fermarlo in tutto il percorso per portare a casa una foto ricordo.Apprezzata la scelta dei vini, selezionati tra le migliori cantine della Puglia, che insieme ai food hanno permesso di soddisfare ogni gusto. Ottima riuscita anche per la mostra fotografica “Mani di vendemmia” e la tavola rotonda “Donna e Agricoltura” che hanno permesso di innestare profondi momenti di riflessione sul ruolo della donna nel settore primario in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.Buon riscontro anche per la proposta kids. Molti i bambini che hanno deciso di saltare sui gonfiabili offerti da Vuemme Consulting o che nei pomeriggi di sabato e domenica hanno scoperto i colori della vendemmia con il laboratorio di Officina dei Saperi APS. In tanti anche i turisti che, soprattutto nel primo pomeriggio di domenica, hanno approfittato per visitare Putignano e scoprire i suoi tesori grazie alla collaborazione con il FAI ed il Comitato Santa Maria.“Siamo molto soddisfatti di questa terza edizione di San Martino – dichiara in conclusione il presidente di Onde Culturali APS Luca Laurenzano – circa 10mila persone hanno condiviso con noi questo fine settimana e non potevamo chiedere risposta migliore. Si è trattato, come primo anno in questa modalità organizzativa, di una prova che ha ampiamente superato l’esame. Come sempre, tutto è migliorabile, ma in queste ore sono davvero tanti i complimenti che riceviamo per aver realizzato qualcosa di mai visto a Putignano. Complimenti ancor più apprezzati considerando che molti di noi sono alle prime esperienze nell’organizzazione di eventi.Al termine di un’intensa esperienza è necessario fare alcuni ringraziamenti, anzitutto ai miei collaboratori, al Consiglio Direttivo tutto di Onde Culturali APS che, sposando il mio progetto e supportandolo in tutte le sue fasi ha permesso il successo di questa manifestazione. Ringrazio l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Michele Vinella per la collaborazione che ci ha riservato, manifestando la volontà di voler contribuire alla crescita di una nuova manifestazione a Putignano. Auspico di vero cuore che questa collaborazione sia solo l’inizio di una cooperazione sempre più intensa per favorire nuove occasioni di crescita per la nostra amata Putignano.Grazie anche alla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia ed alla Fondazione Carnevale di Putignano per aver patrocinato la manifestazione. Un grande grazie a tutte le associazioni che hanno collaborato all’ottima riuscita di questo evento e che ci hanno supportato: la COPAGRI, Officina dei Saperi APS, PrisciARCI APS, il fotografo Dino Frittoli, la curatrice della Mostra Erika Lastovskyte, la Delegazione FAI Trulli e Grotte ed il Comitato Santa Maria la Greca. La loro collaborazione ha migliorato ancora di più la nostra proposta, permettendo a San Martino di andare oltre ogni aspettativa.Un doveroso e forte ringraziamento voglio rivolgerlo infine a tutte le aziende, putignanesi e pugliesi, che hanno contribuito sostenendo economicamente San Martino. Senza il loro fondamentale contributo nulla dei nostri sogni sarebbe stato realizzabile. Un grazie particolare alle attività del centro storico che hanno voluto accordarci una collaborazione, dimostrando di superare sterili logiche autoreferenziali.L’ultimo grazie voglio rivolgerlo a tutti coloro che ci sono venuti a trovare sabato e domenica scorsi, grazie per essere stati con noi”.Ora, appuntamento per San Martino 2025. Ed il mosto diverrà ancora vino a Putignano.