California, ritrovato il piccolo Ethan: sarà affidato alla madre

Il piccolo Ethan, il neonato la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 30 agosto dalla madre Claudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento (Napoli), è stato ritrovato in California dalla polizia statunitense. Il bambino era stato portato via dal padre, Eric Oward Nichols, con un inganno orchestrato durante una vacanza in Puglia.

L’operazione di ritrovamento è stata resa possibile grazie alle indagini condotte dalla polizia americana, che è riuscita a localizzare l’uomo e a recuperare il bambino, mettendo così fine a quasi tre mesi di ansia e angoscia per la madre.

Dopo la sparizione del figlio, Claudia Ciampa aveva lanciato un appello pubblico rivolgendosi anche al ministro degli Esteri Antonio Tajani, chiedendo un intervento deciso per riportare Ethan a casa.

Ora, con il ritrovamento del piccolo, Ethan sarà finalmente affidato alla madre. La vicenda, che aveva suscitato grande attenzione mediatica e un’ondata di solidarietà verso Claudia, si avvia a una conclusione positiva grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e quelle statunitensi.

La madre si prepara a riabbracciare il suo bambino dopo settimane di incertezza e paura, segnando una vittoria importante nella battaglia contro i casi di sottrazione internazionale di minori.