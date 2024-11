'Cavalieri Invisibili': omaggio a Italo Calvino nella rassegna Fuochi Comuni a Spongano

SPONGANO - Domenica 3 novembre, alle ore 19, il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano ospiterà il reading teatrale Cavalieri Invisibili, omaggio a Italo Calvino presentato dalla compagnia Ultimi Fuochi Teatro, fondata da Alessandra Crocco e Alessandro Miele. L'evento è parte della stagione teatrale Fuochi Comuni, dedicata alla promozione di spettacoli teatrali di qualità, e realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Un viaggio tra le opere e la vita di Italo Calvino

Lo spettacolo Cavalieri Invisibili rende omaggio a uno degli scrittori italiani più emblematici, conducendo il pubblico in un viaggio che unisce la sua produzione letteraria alla sua vita personale. Alessandra Crocco, attraverso una narrazione intrecciata e brani tratti dai suoi testi, esplora l’evoluzione di Calvino come autore e operatore culturale, ripercorrendo la sua biografia dai tempi del fascismo alla Resistenza, fino al dopoguerra.

Calvino, autore di capolavori come Le città invisibili, era noto per la sua ritrosia nel raccontare di sé. “Di un autore contano solo le opere,” diceva ai giornalisti che gli chiedevano dettagli sulla sua vita, rifiutando volutamente di offrirne una versione personale. Crocco, nel reading, riesce a rendere omaggio a questa invisibilità tanto desiderata da Calvino, e allo stesso tempo la svela, esplorando le ragioni che spinsero l’autore a trasformare la scrittura in un mestiere e in un modo di vivere.

Ultimi Fuochi Teatro: innovazione e comunità

Fondata nel 2017, Ultimi Fuochi Teatro è un’associazione riconosciuta come impresa sociale e supportata dal Ministero della Cultura attraverso il Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo. Gli attori e registi Alessandra Crocco e Alessandro Miele hanno fondato questa compagnia per creare un teatro che avvicini le comunità e coinvolga il pubblico in esperienze non convenzionali. Oltre agli spettacoli in contesti teatrali, Ultimi Fuochi ha realizzato performance site-specific e il suggestivo Ultimi Fuochi Festival, un evento che unisce teatro e musica al tramonto in ambienti naturali nascosti, richiamando spettatori da tutta Italia.

Nel 2019, Ultimi Fuochi Teatro ha ottenuto la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano grazie al progetto Luoghi Comuni della Regione Puglia, trasformando l’ex mercato coperto in un centro culturale innovativo e un punto di riferimento per l’aggregazione comunitaria.

La stagione teatrale Fuochi Comuni

Con Fuochi Comuni, Ultimi Fuochi Teatro punta a creare una connessione profonda con il pubblico, proponendo eventi che illuminano il territorio e che offrono una lettura critica e artistica del patrimonio culturale. L’omaggio a Calvino con Cavalieri Invisibili è un’occasione imperdibile per esplorare l’universo letterario e umano di uno degli autori più influenti del Novecento, capace di intrecciare immaginazione, realtà e riflessione sulla società.

La serata di domenica a Spongano promette di essere un viaggio immersivo nella letteratura e nella storia, in cui la poesia e il pensiero di Calvino prenderanno forma grazie alla passione e alla maestria di una compagnia teatrale che continua a lasciare un segno nel panorama culturale italiano.