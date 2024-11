Concorso 'Noci in Fiore 2024': pubblicata la graduatoria dei vincitori

NOCI - Si è conclusa l’edizione 2024 del Concorso “Noci in Fiore”, l’iniziativa promossa dal Comune di Noci per valorizzare e rendere più accoglienti gli spazi urbani del nostro paese. Il concorso ha coinvolto i cittadini nocesi nell’abbellimento di balconi, finestre, davanzali, terrazzi e giardini privati con composizioni floreali.L’amministrazione comunale ha riconosciuto e premiato i partecipanti che si sono distinti per creatività, armonia e qualità nella cura delle piante, valorizzando l’originalità nell’accostamento dei colori e nella scelta di essenze a fioritura duratura. Le composizioni, valutate dalla giuria nominata dal Comune, hanno armonizzato il verde privato con l'arredo urbano in maniera elegante e raffinata. Come previsto dal regolamento, i partecipanti che hanno ottenuto i punteggi più alti (consultabili nella graduatoria allegata alla news) riceveranno agevolazioni sulla Tassa dei Rifiuti (TARI) per il 2024.L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i partecipanti al Concorso “Noci in Fiore 2024” per il loro impegno e per aver contribuito a migliorare l’aspetto della nostra città. Questa iniziativa è un invito per il futuro a continuare a coltivare la bellezza del nostro territorio, portando sempre più bellezza e colore nei luoghi che viviamo ogni giorno.