Creativity Meets Clusters 2024: l’evento internazionale di matchmaking per imprese culturali e creative torna a Bari

BARI - Il 19 e 20 novembre 2024, il Castello Svevo di Bari ospiterà la seconda edizione di Creativity Meets Clusters, l’evento di matchmaking internazionale che riunirà oltre 50 imprese culturali provenienti da 15 Paesi. Promosso dal Distretto Produttivo Puglia Creativa e Puglia Culture – Regione Puglia, in collaborazione con Unioncamere Puglia/Enterprise Europe Network, EIT Culture & Creativity e ArtLab, l'evento è dedicato a creare un ponte tra il mondo culturale pugliese e i cluster creativi di rilevanza internazionale.

Obiettivo: Internazionalizzare e Industrializzare il Settore Culturale Pugliese

L'incontro mira a favorire la crescita internazionale delle imprese pugliesi attraverso la condivisione di esperienze, lo sviluppo di collaborazioni strategiche e l'apertura verso nuovi mercati. “Il comparto culturale pugliese è centrale nella nostra strategia di sviluppo,” ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “Ringrazio Puglia Culture e il distretto Puglia Creativa per aver organizzato la seconda edizione di questo evento che pone nuovamente la Puglia al centro della scena culturale internazionale, creando grandi opportunità per gli operatori pugliesi.”

Una Vetrina Internazionale per il Settore Culturale

“Creativity Meets Clusters rappresenta una preziosa occasione di networking per le imprese culturali e creative della Puglia,” afferma Viviana Matrangola, Assessore alla Cultura della Regione Puglia. “Con la partecipazione di aziende operanti in settori che spaziano dalle arti performative al design, l'evento offre l’opportunità di esplorare mercati internazionali e discutere strategie per lo sviluppo del settore.”

Networking e Opportunità di Collaborazione Internazionale

L'internazionalizzazione è il focus dell’evento: “Creativity Meets Clusters è un’iniziativa strategica per avviare nuove relazioni e rafforzare la visibilità del tessuto imprenditoriale pugliese,” spiega Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture, evidenzia l'importanza della sinergia tra le imprese pugliesi e quelle provenienti da Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Finlandia, Galles, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Slovenia, Spagna, Colombia e Brasile, sottolineando l'obiettivo di “consolidare il settore creativo pugliese e contribuire al benessere della comunità.”

Un Evento Ricco di Tavole Rotonde e Incontri B2B

Durante i due giorni dell’evento, i partecipanti avranno accesso a quattro tavole rotonde su temi attuali come la trasformazione creativa, l'intelligenza artificiale applicata ai processi creativi, la cross-collaboration, e il rapporto tra media e intelligenza artificiale. Inoltre, saranno previste sei sessioni tematiche e incontri b2b one-to-one con investitori, offrendo ampie possibilità di confronto e networking per favorire nuovi progetti e partenariati.

Cultura e Creatività: Motori di Crescita Economica per la Puglia

“La cultura è per la Puglia un formidabile attivatore di crescita economica,” dichiara Luciana Di Bisceglie, Presidente di Unioncamere Puglia. “Con Creativity Meets Clusters, la Puglia si posiziona come un hub di collaborazione e innovazione culturale, capace di generare valore aggiunto e opportunità di sviluppo.”

Per ulteriori informazioni sul programma e modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale di Puglia Creativa a questo link.