Crescita del traffico aereo in Puglia: oltre 9 milioni di passeggeri nei primi 10 mesi del 2024

BARI– Il settore aeroportuale pugliese continua a registrare un trend positivo, con oltre 9 milioni di passeggeri transitati negli aeroporti di Bari e Brindisi nei primi dieci mesi dell’anno. In totale, i passeggeri in arrivo e in partenza hanno raggiunto quota 9.265.954, evidenziando un incremento del +9,1% rispetto allo stesso periodo del 2023.Di questo totale, l’aeroporto di Bari ha accolto 6.285.272 passeggeri, con una crescita significativa del +10,72%, mentre l’aeroporto di Brindisi ha visto un aumento del +5,79%, portando il numero di passeggeri a 2.980.682. Un dato particolarmente incoraggiante riguarda il traffico internazionale, che ha totalizzato 4.283.325 passeggeri sui due scali, con un incremento del 17,4% rispetto all’anno precedente.Anche l’aeroporto Gino Lisa di Foggia ha contribuito a questo trend positivo, registrando nei primi 10 mesi un aumento del 17,3%, con 49.637 passeggeri rispetto ai 42.308 dello scorso anno. Nel solo mese di ottobre, il numero di passeggeri ha toccato i 5.627, evidenziando una crescita del 48% rispetto allo stesso mese del 2023, quando furono registrati 3.791 passeggeri.Complessivamente, sommando i dati di Bari, Brindisi e Foggia, nei primi dieci mesi del 2024 il numero totale di passeggeri è stato di 9.315.591.Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha commentato questi risultati definendoli “straordinari”, soprattutto considerando il complesso contesto geopolitico attuale. Ha inoltre sottolineato come la rete aeroportuale pugliese abbia raggiunto livelli di eccellenza nel traffico passeggeri, in particolare per quanto riguarda le linee internazionali. Vasile ha concluso affermando che Aeroporti di Puglia continuerà a lavorare con impegno e passione per potenziare le proprie infrastrutture e rispondere alla crescente domanda di traffico nei prossimi anni.