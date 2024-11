Da Mar’è – Il Buon Gusto, una “serata crostacei” con Annalisa Zorzettig e i suoi vini

Da Mar’è – Il Buon Gusto, l’elegante ristorante a pochi passi dal Duomo di Milano, va in scena mercoledì 27 novembre una dinner experience per palati gourmet amanti dei crostacei e appassionati wine-lover che omaggia alcuni dei più importanti vini bianchi della storica cantina friulana Zorzettig.

Un appuntamento imperdibile dove deliziarsi di piatti inediti ideati da chef Stefano Cuccu per esaltare, in uno straordinario wine&food pairing, le qualità organolettiche dei preziosi vini protagonisti della serata presentati e raccontati direttamente da chi li produce. Alla cena evento saranno proprio Annalisa Zorzettig, titolare dell’azienda vinicola fondata nel 1874 e tra le 100 donne che più hanno contribuito alla crescita economica e socio-culturale del Paese nel 2024 secondo Forbes Italia, insieme ad un suo sommelier a svelare la storia, i valori, l’attenzione al territorio e il rispetto dei vitigni autoctoni che hanno fatto della Zorzettig un punto di riferimento del settore enologico friulano e non solo.

Il menu della serata a 65€ (acqua e caffe compresi) prevede: come amuse-bouche Il Granchio e Cetriolo Compresso (rollè di granchio, patate e erba cipollina, con copertura di velo di cetriolo compresso, gel di yuzu, gel di lampone) e Gambero e Pancetta ad Honolulu (code di gambero avvolte nella pancetta affumicata e brasate, servite in taco morbido di piadina, con julienne di baby lattuga e salsa hawaiana di mango, cipolla, coriandolo e salsa agrodolce), in abbinamento al vino spumante brut millesimato Optimum Ribolla Gialla in pairing anche con l’antipasto Crudo di Scampo e Caviale (crudo di code di scampi impreziositi da caviale, panna cotta di mais e cocco, crema di mango agrodolce e cialda di pasta fillo al crumble di soia e wasabi).

La degustazione continua con il Tortello di Astice (tortello con ripieno di polpa di astice blu, cotto nella sua bisque profumata con vaniglia, e finito con tartare di gambero e caviale), servito con il Pinot Bianco DOC Myò, seguito dall’Astice alla Catalana (astice, velo di cipolla di Tropea, tris di crudo di pomodori, vinaigrette agli agrumi e miele) accompagnato dal Malvasia DOC Myò, per finire con il dessert Pannacotta Vaniglia e Bergamotto (Panna cotta alla vaniglia su crumble di amaretti e gel di bergamotto) affiancato dal bianco passito dolce Picolit Myò.

Per motivi organizzativi la cena sarà servita per tutti alle 20:30. Si consiglia la prenotazione chiamando lo 02.83470172 o scrivendo a info@mareilbuongusto.it