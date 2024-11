Cara, online il video del nuovo singolo 'Fulmini'

''Fulmini'' è il nuovo brano della poliedrica cantautrice Cara. Il brano è accompagnato dal video per la regia di Luca Tartaglia, il video nasce da un’idea di Cara, da un flusso di immagini interiori che evocano un rifugio abbandonato ma sicuro, che si rivela poi essere una casa simbolica, rappresentazione della mente dell'autrice. Un luogo abitato da sconfinata immaginazione, ma anche da scheletri e ombre scure che ostacolano il contatto con le cose belle della vita. La narrazione esplora il contrasto tra il desiderio di vivere il presente e la tendenza a rifugiarsi nella fantasia. Nel finale, le stelle sparse lungo il cammino simboleggiano un invito a raggiungere quella parte intima e fragile, con la speranza di ritrovare un equilibrio tra sogno e realtà. Il direttore della fotografia è Jacopo Ciampanelli.

"Fulmini", prodotto da Emiliano Bassi, è un abbraccio solo tentato. È un grido d’aiuto che dura una frazione di secondo. Come il suono di un clacson, o il click di una fotografia. È un gesto sospeso a metà, la fatica di scendere da quel gradino che separa la fantasia dalla realtà.

«Quando mi affaccio alla finestra, il mondo fuori può mutare seguendo le linee guida dell’immaginazione – dichiara CARA – quel balcone coi fiori, che prima non c’era, adesso sostituisce una serranda sempre chiusa. "Fulmini" è sedermi a gambe incrociate su quel balcone immaginato, come se fosse sempre stato lì, è abitare un mondo sospeso, che spesso mi tiene distante dalle altre cose della vita, da quelle facili. Da te e da quel viaggio in macchina che non abbiamo mai vissuto».