Dar voce al disagio adolescenziale: un evento per riflettere su sogni e incubi giovanili

Un viaggio tra sogni e incubi

In un dialogo tra opere d’arte e riflessioni personali, i giovani partecipanti racconteranno le loro angosce, dubbi e speranze. Con dipinti, foto, video, installazioni, letture e dialoghi recitati, il pubblico sarà condotto nel mondo complesso e talvolta oscuro delle emozioni adolescenziali. Sogni che diventano incubi e incubi che si trasformano in sogni offrono uno spaccato della realtà vissuta dalle nuove generazioni, che cercano di dare senso alla propria esperienza e di guardare con fiducia al futuro.

“Agli adulti il compito di ascoltare, comprendere e sostenere,” ha dichiarato la Dott.ssa Montaruli, sottolineando l'importanza di un dialogo intergenerazionale per accompagnare i giovani nella costruzione del loro progetto di vita.

L’iniziativa: sensibilizzare e informare

L’evento, promosso a una settimana dalla Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini (celebrata il 20 novembre), rientra nelle attività che il Tribunale per i Minorenni svolge per sensibilizzare la comunità sulle sfide che investono il mondo degli adolescenti. L’obiettivo è stimolare un confronto aperto e consapevole tra giovani, istituzioni e famiglie, fornendo strumenti di ascolto e comprensione per affrontare il disagio adolescenziale.

Programma dell’evento

Dopo l’introduzione della Presidente Valeria Montaruli, seguiranno i saluti istituzionali:

Prof.ssa Maria Rosaria Clelia Gioncada , Dirigente del Liceo “Q. Orazio Flacco”;

, Dirigente del Liceo “Q. Orazio Flacco”; Prof.ssa Immacolata Abbatantuono , Dirigente del Liceo “G. Bianchi Dottula”;

, Dirigente del Liceo “G. Bianchi Dottula”; Prof.ssa Santa Ciriello , Dirigente del Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali”;

, Dirigente del Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali”; Dott. Giuseppe Silipo , Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Prof.ssa Giuseppina Lotito , Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari;

, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari; Avv. Valentina Romano , Direttore del Dipartimento Welfare Regione Puglia;

, Direttore del Dipartimento Welfare Regione Puglia; Avv. Salvatore D’Aluiso , Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari;

, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari; Dott.ssa Antonella Cafagna, Presidente della Sezione di Bari dell’Associazione Nazionale Magistrati.

A seguire, le testimonianze e le performance artistiche degli studenti dei licei partecipanti offriranno un momento di riflessione profonda, prima delle conclusioni e del coffee break organizzato dall’Associazione Il Vaso di Pandora con il supporto di Martinucci Pasticceri.

Collaborazioni e patrocini

L’evento si avvale del prezioso contributo organizzativo della Croce Rossa – Sezione di Bari e del patrocinio dell’Associazione Nazionale Magistrati e dell’Associazione Il Vaso di Pandora.

Un’occasione di ascolto e riflessione

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per gli adulti di entrare in contatto con la complessità del mondo giovanile, dando spazio a una riflessione collettiva sul futuro dei nostri ragazzi. “Dar voce al disagio” non è solo un momento di condivisione, ma un invito a costruire insieme un domani più consapevole e solidale.