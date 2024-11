Ostuni, Pomes: 'Uno sforzo comune per garantire un futuro migliore alla città di Ostuni e all’intero territorio'

OSTUNI (BR) - Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è intervenuto in qualità di relatore al convegno promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica a cui ha partecipato il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo "Facciamo semplice l’Italia - Parola ai territori" tenutosi a Brindisi lunedì 25 novembre, su criticità e prospettive future per la Pubblica Amministrazione. - Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è intervenuto in qualità di relatore al convegno promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica a cui ha partecipato il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo "Facciamo semplice l’Italia - Parola ai territori" tenutosi a Brindisi lunedì 25 novembre, su criticità e prospettive future per la Pubblica Amministrazione.





"Lo sforzo della mia amministrazione" ha dichiarato il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes "è rendere Ostuni, già nota per il suo ruolo centrale in ambito turistico e produttivo, un modello di efficienza amministrativa e di innovazione. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo affrontare criticità ormai strutturali, come il reclutamento del personale e la mancanza di fondi destinati all’assunzione".





Il Sindaco ha sottolineato le difficoltà nel gestire la carenza di personale nei Comuni, in particolare in realtà turistiche come Ostuni, e la necessità di superare i vincoli normativi che limitano la capacità assunzionale degli enti.





Ha evidenziato come le continue riforme del sistema pubblico, pur mirate a modernizzare la Pubblica Amministrazione, abbiano spesso reso complessa l’azione amministrativa per via di norme stratificate e talvolta contraddittorie.





Sul tema dell’attrattività delle carriere nella Pubblica Amministrazione: "Non possiamo più limitarci a offrire un 'posto fisso'. Dobbiamo costruire percorsi che garantiscano crescita professionale, adeguati compensi e il giusto equilibrio tra vita lavorativa e privata. È questa la strada per attrarre i giovani talenti e garantire un futuro alla Pubblica Amministrazione".





Tra le proposte avanzate: maggiore flessibilità finanziaria per la programmazione delle assunzioni, semplificazione normativa e incentivi per valorizzare il merito. Infine, il Sindaco ha auspicato una managerializzazione del pubblico impiego, necessaria per rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente e attrattiva.





"È essenziale -ha concluso Pomes- che queste problematiche si traducano in azioni concrete e condivise. Solo così potremo rendere Ostuni e tutto il nostro territorio un esempio di innovazione e qualità amministrativa".