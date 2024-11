Elezioni USA 2024: Trump in vantaggio e ottimista sulla vittoria, appello agli elettori su Truth Social

WASHINGTON — "Stiamo andando benissimo, sarà una grande vittoria". Con queste parole, il candidato repubblicano Donald Trump ha incoraggiato i suoi elettori tramite un video-appello su Truth Social, esortando i votanti a restare in fila ai seggi. Trump appare in una posizione di vantaggio nella corsa presidenziale contro Kamala Harris, secondo le proiezioni di Associated Press, NBC e CNN.

Uno dei risultati significativi riportati dalla CNN è la vittoria di Trump in West Virginia, uno stato che assegna quattro grandi elettori al conteggio del candidato repubblicano. Questa previsione conferma la roccaforte repubblicana nello stato, con Trump che continua ad accumulare consensi in diversi stati conservatori.

In Georgia, emerge un cambiamento rilevante: gli elettori indipendenti, che nel 2020 avevano sostenuto Joe Biden, sembrano ora propendere per Trump. Harris mantiene, però, il supporto tra i giovani e gli elettori afroamericani, due gruppi cruciali che nel 2020 avevano favorito i democratici.

Trump vince in Stati chiave del Sud

Associated Press conferma che Trump ha conquistato stati tradizionalmente conservatori come Mississippi, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Missouri e Florida, consolidando la sua posizione con un numero crescente di grandi elettori. La vittoria in South Carolina gli aggiudica nove grandi elettori, come previsto da Fox News, mentre Harris mantiene il supporto nel Vermont, che offre tre grandi elettori ai democratici.

In North Carolina, uno stato oscillante cruciale, le prime proiezioni della CNN danno Harris in vantaggio con il 65,5% contro il 33,4% di Trump. Tuttavia, in South Carolina, la situazione si mostra più incerta con un “testa a testa” tra i due, in una gara ancora troppo prematura per dichiarare un vincitore.

La risposta della Russia alle accuse di interferenza

In un clima di tensioni internazionali, l’ambasciata russa negli Stati Uniti ha respinto le recenti accuse di interferenza elettorale, definite “calunnie” progettate per influenzare la politica interna americana. Stando a fonti dell’intelligence USA, la Russia starebbe diffondendo video falsi sui social riguardanti presunte irregolarità elettorali.

Bernie Sanders rieletto senatore in Vermont

Nel frattempo, sul fronte del Senato, il democratico Bernie Sanders è stato rieletto per il quarto mandato in Vermont, consolidando il supporto dello stato per la sua agenda progressista. La rielezione di Sanders, prevista da Associated Press, rappresenta un elemento di continuità per l’ala più progressista del Partito Democratico.

Le elezioni USA rimangono aperte, ma Trump continua a rafforzare la sua posizione.