Festival delle Radici Pugliesi in Svizzera: alla scoperta delle tradizioni di Grottaglie

L’evento si terrà presso il Zentrum Grüze (Industriestrasse 1, Winterthur) ed è patrocinato dalla Regione Puglia, che per l’occasione porta in Svizzera le eccellenze artigianali, culinarie e culturali della regione.

Un programma ricco di cultura e tradizione

14:00 – Laboratorio di ceramica:

L’arte della ceramica pugliese sarà protagonista con un laboratorio curato dai maestri artigiani di "Cocci d’autore" di Grottaglie (Taranto). I partecipanti potranno apprendere le tecniche tradizionali di modellazione dell’argilla e lavorazione al tornio, oltre a esplorare un’esposizione di pezzi pregiati provenienti dal famoso quartiere delle ceramiche.

17:00 – Laboratorio di orecchiette:

Zia Lella, ambasciatrice della pasta fatta in casa, guiderà i presenti nella preparazione delle iconiche orecchiette pugliesi, simbolo della cucina regionale.

17:40 – Presentazione del Festival:

Interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni italiane in Svizzera e in Puglia:

Italo Conte , presidente FAPS

, presidente FAPS Elena Fontana , console aggiunta del Consolato Generale d’Italia a Zurigo

, console aggiunta del Consolato Generale d’Italia a Zurigo Barbara Sorce , consigliere del CGIE

, consigliere del CGIE Anna Putrino , vicepresidente del Comites di Zurigo

, vicepresidente del Comites di Zurigo Paolo De Simeis , presidente del Comites di San Gallo

, presidente del Comites di San Gallo Altri relatori discuteranno del turismo delle radici come strumento per valorizzare i legami culturali e promuovere il territorio.

Gastronomia e musica per celebrare le radici

Dalle 19:00, sarà servita una cena che metterà al centro i sapori pugliesi:

Orecchiette preparate dallo chef Adriano Schiena

preparate dallo chef Secondi piatti curati dal team di Stefano Damiano

Pasticciotto leccese come dessert, accompagnato dai vini della cantina Giustini

La serata si concluderà con musica e balli tradizionali: il ritmo della pizzica del gruppo “I Tarantati” e l’accompagnamento musicale di ForeverMusik promettono di trasformare il festival in una grande festa.

Un appuntamento imperdibile

Il Festival delle Radici Pugliesi in Svizzera è un’opportunità unica per scoprire, o riscoprire, le tradizioni di una terra ricca di storia e cultura. Per maggiori informazioni e prenotazioni: