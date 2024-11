Florida, surfista di 28 anni attaccato da uno squalo per la seconda volta sulla stessa spiaggia

Una spiaggia, un surfista e lo stesso incubo ripetuto a distanza di anni. Cole Taschman, un giovane surfista di 28 anni, è stato attaccato da uno squalo per la seconda volta a Bathtub Beach, a Stuart, sulla costa orientale della Florida. L’incredibile coincidenza ha visto Taschman, già vittima di un attacco nel 2016, finire ancora una volta nel mirino di uno squalo mentre faceva surf nello stesso luogo.Il primo attacco risale a quando aveva solo 16 anni: allora fu un esemplare di squalo pinna nera a ferirgli una mano. Stavolta, invece, si è trattato di uno squalo toro o tigre, stimato tra i 2,4 e i 2,7 metri di lunghezza, che si è avventato sui suoi piedi mentre remava sulla tavola da surf. Il nuovo attacco gli ha provocato danni gravi: tre tendini sono stati completamente recisi e un quarto parzialmente lesionato. Le ferite hanno richiesto ben due interventi chirurgici, per un totale di 93 punti di sutura e diverse graffette.“Stessa spiaggia, stessa roccia, stesso posto, stessa barriera corallina, stesso tutto”, ha dichiarato il surfista incredulo, ricordando l’accaduto. La sua fidanzata ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere i costi delle cure, invitando chiunque a contribuire per aiutare Taschman nella lunga ripresa. Anche il negozio di surf Ohana, a Stuart, ha deciso di partecipare alla raccolta fondi devolvendo a Taschman tutti i proventi di una lotteria per una tavola da surf o una battuta di pesca.Nonostante la straordinaria sfortuna, Taschman ha dimostrato grande coraggio e resilienza. Il doppio attacco che ha subito in questi anni ha acceso l’attenzione su un tratto di costa noto per la presenza di squali, una realtà che i surfisti conoscono bene ma che raramente porta a incidenti di questa portata.