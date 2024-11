Ucraina, Putin: interessante iniziativa di Trump per la pace

Oggi, il presidente russo Vladimir Putin ha attaccato l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), descrivendola come un blocco “anacronistico”, unito da “dogmi ideologici rigidi” e da “cosiddetti obblighi” che ne guiderebbero le decisioni. Putin ha inoltre criticato l'espansione della NATO verso l'Est Europa e ha sostenuto che l'Alleanza starebbe tentando di estendere la sua influenza anche in altre aree del mondo, violando così i propri documenti fondativi.In seguito, Putin ha espresso interesse per l'iniziativa proposta dall'ex presidente statunitense Donald Trump, che ha dichiarato di voler porre fine al conflitto in Ucraina qualora venga rieletto alla Casa Bianca. Putin si è detto desideroso di congratularsi con Trump per un eventuale ritorno alla presidenza.Da parte ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha criticato l’idea di un cessate il fuoco immediato, ritenendola una soluzione “pericolosa” per l'Ucraina. Zelensky ha espresso preoccupazione per alcune discussioni internazionali su una possibile tregua, ritenendo che un’interruzione delle ostilità prima di raggiungere una soluzione definitiva possa indebolire la posizione dell’Ucraina.Intanto, la guerra continua a colpire duramente il territorio ucraino. A Zaporizhzhia, un massiccio attacco aereo russo ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di altre 18, tra cui tre bambini. A Kiev, l’offensiva russa ha coinvolto droni che hanno seminato distruzione e paura in sei distretti della capitale, causando incendi e danneggiamenti. Almeno due persone sono rimaste ferite a causa dei detriti caduti durante gli attacchi.A livello internazionale, cresce il sostegno militare all’Ucraina. Seul ha dichiarato di non escludere la possibilità di una fornitura diretta di armi a Kiev, sottolineando la volontà della Corea del Sud di contribuire alla difesa ucraina contro l’aggressione russa.