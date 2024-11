Foggia, congresso sui progressi in Allergologia e Immunologia Clinica

Prof.ssa Caiaffa

FOGGIA - Le malattie allergiche respiratorie e l’asma continuano a rappresentare un’importante sfida per la sanità pubblica, con una diffusione significativa che interessa circa un individuo su 20 nella regione Puglia. Accanto a queste patologie, l’allergia ai farmaci assume proporzioni crescenti, diventando una questione di particolare rilevanza.

Per approfondire gli ultimi progressi in questo campo, il 29 e 30 novembre 2024 si terrà a Foggia il Congresso “Recenti progressi in Allergologia ed Immunologia Clinica”, presso l’Aula “G. Cipriani” del Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Foggia.

Presidenza e organizzazione del congresso

Il congresso sarà presieduto dalla Prof.ssa Maria Filomena Caiaffa, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Universitaria di Allergologia del Policlinico Foggia, con la segreteria scientifica affidata al Prof. Luigi Macchia e al Prof. Danilo Di Bona. L’evento si pone come un’occasione per medici e professionisti del settore di aggiornarsi sulle novità diagnostiche e terapeutiche e sui più efficaci approcci di gestione clinica dei pazienti.

Progetto di rilievo nazionale sull’immunoterapia

Tra i temi di maggiore interesse, verrà presentato il progetto di rilevante interesse nazionale intitolato “Intralymphatic Allergen Immunotherapy (ILIT) in grass pollen allergy: a randomized controlled trial”, finalizzato a migliorare l’efficacia e la semplicità di somministrazione del cosiddetto “vaccino anti-allergico” per il polline di graminacee. Questa innovativa forma di immunoterapia promette di rappresentare un significativo passo avanti nel trattamento delle allergie stagionali.

Destinatari e accreditamento formativo

Il congresso è rivolto a medici specialisti in Allergologia e Immunologia Clinica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Medicina Generale, Pediatria, Dermatologia, Biologi, Farmacisti, Infermieri, Fisioterapisti, Dietisti e Tecnici di Laboratorio Biomedico. Ai partecipanti verranno attribuiti 7,7 crediti formativi ECM.

L’evento è aperto anche agli studenti del 4°, 5° e 6° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia, con l’assegnazione di 1 credito formativo per un massimo di 25 partecipanti.

Modalità di iscrizione

La partecipazione al congresso è gratuita e l’iscrizione può essere effettuata online attraverso il sito Meeting Planner, nella sezione “Calendario Eventi”.