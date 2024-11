Foggia, “Scuola di santi”: il libro di Alessandro Galano nella bottega centonove/novantasei

FOGGIA - Sarà presentato venerdì 8 novembre 2024 a Foggia, a partire dalle ore 18.30, negli spazi di “centonove/novantasei” il libro “Scuola di Santi” di Alessandro Galano. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei “Venerdì in Bottega”, una serie di eventi che mettono insieme storie, gusti, attività manuali per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto. Pubblicato da Les Flâneurs edizioni, in questo libro di racconti l’autore foggiano indaga i legami tra vita e morte, realtà e immaginazione, chiedendo conto del senso e della necessità di ogni miracolo. In un’aula dismessa di una scuola elementare, in una vecchia classe con le statuette ammonticchiate, avviene il colloquio tra la maestra e gli alunni di Scuola di santi. E poi “amanti giurati” che sfidano il destino da tutta la vita, coppie che rimpiangono la fine del mondo, docenti che hanno poco da insegnare e si confondono tra passione e ossessione, eros e thanatos. Intanto, una veggente abbandonata dai fedeli cerca riscatto in piena pandemia mentre altrove, alle soglie del nuovo millennio, il mondo va in bug e in un’afosa notte di provincia si consuma l’ultimo atto dell’Andrea Chénier, col tempo che sembra essersi fermato.

Alla presentazione del libro, oltre ad Alessandro Galano, sarà presente Cinzia Rizzetti in qualità di moderatrice. Al termine del laboratorio sarà possibile degustare gratuitamente il vino “Rosso Libero – Michele Cianci” ed alcuni prodotti della bottega “centonove/novantasei” promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre/ la rete di imprese. I “Venerdì in Bottega” proseguiranno poi il 15 novembre con “A tavola con la pasta centonove/novantasei e l’olio Volìo”. Il 22 novembre si torna a parlare di libri con il romanzo “Collisioni accidentali” di Adelmo Monachese. Il tema del gusto e dei sapori è al centro dell’incontro del 29 novembre “DiVini e dolci natalizi”, con prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. Si chiude questo primo programma di eventi – che riprenderà con l’anno nuovo – il 6 dicembre con “Il miele Volìo”, dove sarà possibile conoscere e degustare il prodotto realizzato da Ortovolante e gli ospiti di Casa per la Vita Brecciolosa.