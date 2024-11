Pnrr, Palmisano (M5S): 'Ennesima modifica governo è ammissione sconfitta'

"Il governo si appresta a cambiare per la terza volta in due anni il Pnrr e questa è una ammissione di sconfitta sui tanti, troppi, ritardi accumulati nella capacità di spesa dei fondi europei certificati tra l'altro dall'ultima relazione della Corte dei Conti europea". Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano. "Il governo si appresta a cambiare per la terza volta in due anni il Pnrr e questa è una ammissione di sconfitta sui tanti, troppi, ritardi accumulati nella capacità di spesa dei fondi europei certificati tra l'altro dall'ultima relazione della Corte dei Conti europea". Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano.





"Una cosa è certa, noi come Movimento 5 Stelle – aggiunge - daremo battaglia affinché i fondi per gli studenti, per le imprese e per i territori del Sud Italia non vengano tagliati".