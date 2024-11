FSC, Mennea e Clemente: 'Una giornata storica per la Puglia'

BARI - "Oggi è stata una giornata fatidica per la Puglia." Con queste parole, i consiglieri regionali di Azione, Ruggiero Mennea e Sergio Clemente, hanno commentato la firma dell’Accordo di Coesione, un passaggio fondamentale per il futuro della regione, avvenuta alla presenza del Ministro uscente Raffaele Fitto e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I due consiglieri, rispettivamente Commissario e Vice-commissario regionale di Azione, hanno espresso gratitudine verso Fitto, che, a pochi giorni dalla sua nomina come vice-presidente della Commissione Europea, ha scelto di chiudere il suo mandato da ministro con un atto tanto significativo per la Puglia. “È importante – e per questo lo ringraziamo – che l’ultimo atto da Ministro di Raffaele Fitto sia stato questo fondamentale accordo, che rappresenta una svolta per la nostra Regione.”

Secondo Mennea e Clemente, l’Accordo di Coesione porterà in Puglia oltre 6 miliardi di euro, una cifra che darà alla regione l’accelerazione necessaria per un vero e proprio salto di qualità. "Questo è l’inizio di una strategia vincente che potrebbe trasformare la Puglia nella Regione trainante dell’economia italiana e in un modello per l’Europa."

La firma dell’accordo è stata accompagnata dagli elogi della Presidente Meloni per i progressi compiuti dalla Puglia, definiti da Mennea e Clemente "la ciliegina sulla torta in una giornata che resterà nella memoria." Durante l’evento, il Presidente della Regione Michele Emiliano ha ricordato gli obiettivi raggiunti dalla Puglia, descrivendoli come tappe fondamentali in un percorso che ora si avvia verso l’ultimo miglio.

“Con queste risorse e una visione chiara, la Puglia ha davanti a sé un’opportunità straordinaria per consolidare il suo ruolo di protagonista economico e sociale a livello nazionale ed europeo,” hanno concluso i consiglieri.