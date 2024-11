'Rutigliano is magic': ecco il cartellone degli eventi natalizi

RUTIGLIANO - Rutigliano si prepara a vivere le festività natalizie con un cartellone di eventi ad ampio respiro realizzato dall’Amministrazione Comunale e ribattezzato “Rutigliano is magic”. Saranno oltre trenta, nello specifico, gli appuntamenti in programma dal 6 dicembre – giorno in cui la città festeggia il patrono San Nicola – al 5 gennaio, vigilia di Epifania.Punto fermo, nella rassegna natalizia, le tradizioni e gli appuntamenti che accompagnano, da sempre, la città in questo periodo. Si parte, come detto, il 6 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza XX Settembre e l’apertura del presepe realizzato, dall’associazione Portanuova, in Cortile Castello. Spazio, poi, ad una delle grandi novità di quest’anno: il villaggio natalizio che sarà allestito, all’interno della Villa Comunale, dal 7 al 24 dicembre. Una delle tante attrazioni destinate all’intrattenimento dei più piccoli.Plurimi saranno gli appuntamenti che si svolgeranno nel centro cittadino e nelle vie adiacenti: sabato 14 dicembre in Cortile Castello arriverà Babbo Natale; domenica 15, invece, sarà tempo di shopping con l’iniziativa “A suon di acquisti” che interesserà il lungo corso di Rutigliano; martedì 17, invece, ASP Monte dei Poveri organizzerà in piazza Kennedy “La Notte delle Lanterne” mentre, sabato 21 e domenica 22, il borgo antico si animerà con “Borgo Fermentato Winter Fest” e la “Christmas Magic Parade” (parata a tema Disney). Presenti, all’interno del cartellone, anche eventi dislocati nelle zone periferiche della città: il 13 e il 20 dicembre, a tal proposito, ci sarà “Natale in Periferia”; doppio appuntamento, invece, per la “Tombolata sotto le Stelle” organizzata dall’Associazione Fratres (mercoledì 18 dicembre e venerdì 3 gennaio).Grande attesa per le Pastorelle, in programma lunedì 23 dicembre per le vie delle città, e soprattutto per il Presepe Vivente organizzato con l’Oratorio A.N.S.P.I. “Mons. Di Donna”: dopo i diecimila visitatori registrati nel 2023, si replica, tra i meravigliosi scorci del centro storico, il 28, 29 dicembre e 4 gennaio. Il Natale a Rutigliano sarà impreziosito, infine, dalla musica con concerti e spettacoli a tema che vedranno protagonisti, tra gli altri, gli istituti scolastici cittadini. Saranno le note dei brani natalizi più celebri ad accompagnare la città sino al 5 gennaio, vale a dire quando piazza Colamussi sarà teatro della “Discesa della Befana”. L’appuntamento che, come consuetudine, fa calare il sipario sulle festività natalizie. Sul Natale a Rutigliano che, quest’anno, si preannuncia magico.Giuseppe Valenzano, sindaco di Rutigliano: «Un Natale pensato per coinvolgere i più grandi e soprattutto i nostri piccoli bambini. Un calendario che partirà con la magia dell’accensione dell’albero il 6 dicembre in piazza XX settembre e terminerà con l’arrivo della befana in piazza Colamussi il 5 gennaio. Le prossime settimane saranno occasione per vivere, assieme, l’atmosfera unica del Natale rafforzando i legami che caratterizzano la nostra comunità ma, al tempo stesso, per mostrare le bellezze di Rutigliano, con una particolare attenzione rivolta al borgo antico e al centro cittadino. Vi aspettiamo a Rutigliano».Milena Palumbo, assessore alla Cultura e al Turismo: «Abbiamo costruito un calendario che ci accompagnerà durante le festività e che coinvolge bambini, famiglie, giovani, attività commerciali, scuola e realtà associative, con un’offerta di spettacoli, eventi, laboratori, intrattenimento, visite guidate e mostre. Con grande impegno, abbiamo costruito una rete di persone, di incontri e luoghi valorizzando il borgo, le periferie e i contenitori culturali. Vivere il Natale, quest’anno, significa vivere la comunità giorno dopo giorno e riscoprire, anche, la bellezza delle nostre tradizioni. Non vediamo l’ora di vivere il nostro Natale insieme».Alessandro Milillo, assessore alle Attività Produttive: «Abbiamo lavorato, in piena sinergia, per mettere in campo una serie di iniziative che possano arricchire il programma natalizio ma, al tempo stesso, coinvolgere attivamente le nostre attività commerciali. L’obiettivo è quello di creare un clima di festa condiviso dall’intera comunità, incentivando la partecipazione dei commercianti locali e stimolando l’economia del nostro territorio».