Furto nella Chiesa di Maria Santissima del Pane a Novoli: recuperati i beni sacri

NOVOLI - Nella notte del 30 ottobre scorso, la Chiesa Maria Santissima del Pane di Novoli, dedicata alla patrona e protettrice della città, è stata oggetto di un furto che ha scosso l’intera comunità dei fedeli. Tra gli oggetti trafugati, vi erano due crocefissi in legno e ottone, una navetta porta incenso in ottone e l’agenda della sacrestia, oggetti di valore simbolico e religioso per la comunità.L’allarme è stato dato immediatamente dal parroco e, grazie alle pronte indagini dei carabinieri, il presunto responsabile è stato identificato in un pregiudicato di 58 anni residente a Novoli. L’uomo è stato rintracciato grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in prossimità della chiesa. La perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di recuperare tutti gli oggetti rubati, che sono stati prontamente restituiti alla parrocchia.Questo atto ha avuto un forte impatto sulla comunità religiosa, che, al di là del valore economico degli oggetti, ha visto violata la sacralità del luogo di culto. Grazie all’efficienza dei carabinieri, però, il patrimonio sacro è stato preservato e la Chiesa di Maria Santissima del Pane ha riaccolto al suo interno i simboli della fede e della devozione locale.