Giallo a Taranto: indagini per presunta violenza sessuale ai danni di una minorenne nella notte di Halloween

TARANTO - La polizia di Taranto ha avviato un’indagine per far luce su una presunta violenza sessuale subita da una minorenne durante la notte di Halloween, tra il 31 ottobre e l’1 novembre, in una discoteca della città. La vittima ha dichiarato di essere stata abusata da un ragazzo maggiorenne, che al momento non è stato denunciato formalmente.

Dopo l’episodio, la giovane si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Taranto, dove ha raccontato i fatti al personale medico, facendo attivare il “codice rosa,” il protocollo speciale per l’assistenza a vittime di violenza. In seguito alla segnalazione del personale ospedaliero, le forze dell’ordine sono state informate e hanno immediatamente preso in carico il caso.

Raccolta delle prove e testimonianze

Gli agenti stanno procedendo con l’acquisizione di testimonianze e materiali utili alle indagini. Hanno raccolto i filmati delle telecamere interne alla discoteca, che potrebbero aiutare a chiarire la dinamica dei fatti. Alcuni testimoni presenti nel locale sono stati ascoltati per ricostruire la serata e ottenere eventuali dettagli sulle persone coinvolte.

L’inchiesta è ancora in fase preliminare, e le autorità mantengono il massimo riserbo per tutelare la riservatezza della vittima e il buon andamento delle indagini.