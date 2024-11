Torricella, 'Trofeo d'Autunno' tricolore: domenica 3 novembre in pista per sorprendere

TORRICELLA (TA) - Domenica 3 novembre, sul miniautodromo Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport si presenta per il penultimo atto, prima della finale ad Alghero, con il 6° "Trofeo d’Autunno", sfida che può valere il titolo, preparata nei minimi dettagli dai contendenti. - Domenica 3 novembre, sul miniautodromo Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, il Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport si presenta per il penultimo atto, prima della finale ad Alghero, con il 6° "Trofeo d’Autunno", sfida che può valere il titolo, preparata nei minimi dettagli dai contendenti.





Sono quarantanove gli iscritti ala corsa organizzata dall'Associazione La Fenice in collaborazione con Basilicata Motorsport e, tra sperimentazioni tecniche, nuovi assetti e strategie dai toni quasi "machiavellici", gli elementi per una domenica sportiva sorprendente e memorabile ci sono tutti: subito balza all’attenzione il numero "1" dell’elenco degli attesi al via dei 1350 metri del singolare tracciato affacciato sullo Jonio, che sarà incollato sulla fiancata della Radical Prosport 1600 con a bordo il potentino bicampione italiano supersalita RSPlus 1400 Gerardo Rosa al debutto su prototipp.





Partirà con il numero "2" e con l’impegno di difendere lo scudetto tricolore Formula Challenge Donato Argese. In un gioco in cui contano non solo le vittorie ma anche il numero dei partecipanti nella classe, il driver della Fasano Corse su Radical SR4 Suzuki 1400 dei fratelli D’Amico, insegue nella classifica il leader Nicolò Pezzuto, leccese con i colori della scuderia Casarano Rally Team e imbattuto con il suo kart cross 600, domani in gara con il numero 19. Altri nomi e vetture interessanti compaiono tra i ben dieci sport prototipi, di cui sette 1400cc, a cominciare dagli under 23, entrambi su Radical SR4, Francesco Rollo, monopolitano (n° 3), e Gerardo Calace (n° 4), potentino di Pignola, esordiente al volante del prototipo dello slalomista e papà Vincenzo. Alla ricerca di nuove esperienze, debuttano nella categoria, entrambi su Radical Prosport, il fasanese Antonio Piccinni (n° 6), e il potentino Giovanni Cutro (Power Racing), proveniente dal kart cross (8). Completano la 1400 il locale di Martina Franca Giuseppe Miola su Viali Suzuki (n° 5) per la scuderia Vesuvio, e Pierpaolo Potenza, di Cisternino (BR), su Osella PA21 (n° 7) portacolori della scuderia Valle d’Itria. Con il numero 9 sulla Viali Suzuki 1150 di famiglia, la lucerina della Vesuvio Milena Palumbo corre per il titolo femminile, attualmente in classifica davanti alla giovane Under 23 campana e campionessa italiana in carica Giulia Candido, militante nella classe N 1400 su Peugeot 106 1.6 per la Tramonti Corse. E’ atteso il ritorno, dopo un anno di stop, del tarantino di Montemesola Vito Sgobio, portacolori della Max Racing, con il numero 11 appiccicato sulla sua Elia Avrio St 09 evoluzionata dopo un lungo lavoro. L’attenzione sarà puntata anche sulla nuova vettura del padrone di casa Nunzio Fanelli, la Formula Gloria B5 1150 SS su cui si cimenterà il driver Max Racing vincitore della Coppa Italia Fiat 500 Abarth 1400 Racing Start Turbo Plus – rally.





Come annunciato nella locandina ufficiale dell’evento, è pronta ad arrivare sul circuito Jonico la Wolf GB08 Thunder (n° 14) guidata dal tarantino Massimiliano Greco e, occhio all’under 23 beneventano della Tramonti Corse Carmine Barbone, che ha già sorpreso con la vittoria assoluta della gara di campionato italiano a Torricella disputata a settembre su Formula Gloria B5 (n° 15). Chiude l’elenco della E2SS la Formula Arcobaleno di Antonio Colucci (n° 16) per la Fasano Corse. Sono in numero minore del solito, tre per l’esattezza, i kart cross presenti questa volta a Torricella, ne dovrà tenere conto ai fini della scalata all’assoluta tricolore il leccese Nicolò Pezzuto, che nel gruppo si confronterà con il barese della Salso Rally & Promotion Pietro Todaro e con il potentino Nicola Pio Restagno, il popolare "the Voice" della testata "Mattiperlecorse" e speaker motorsport che ritornerà al volante dopo l’esperienza al circuito Formula Challenge di Potenza, sempre con i colori della scuderia Max Racing. Sarà una sola la sihlouette domani in pista, la Fiat X1/9 del potentino Maurizio Pepe, due le vetture in E1 Italia e in solitaria, rappresenterà il gruppo Speciale Salom il salentino della Casarano Rally Team Francesco Marotta su Peugeot 106 1.6. Nel bel parterre delle cinque bicilindriche iscritte, spiccano, su Fiat 500, i nomi del forte fasanese Oronzo Montanaro, di "Dino" Semeraro e del giovane Under 23 Pietro Semeraro al debutto due settimane fa nello slalom Selva di Fasano. Sono otto gli sfidanti nel gruppo N, tra i quali oltre alla già citata campionessa di Furore Giulia Candido militano il leader della classifica tricolore Under 23 Rocco Figliolia, su Peugeot 106 1.3 ed altri piloti di esperienza come Gabriele Ciullo, Mattia Primoceri, e Massimiliano Parisi. Ritornerà in pista il brindisino di Torchiarolo Emanuele Losito (Motorsport Scorrano) al volante della sua Peugeot 106 1.6 unico tra le RS Plus. Il gruppo più consistente, con quattordici vetture iscritte, è quello delle "stradali" Racing Start e in questa categoria, potenzialmente ad insidiare addirittura il titolo tricolore assoluto, occupando la terza posizione nella classifica provvisoria generale, ci sarà il potentino Giovanni Giuliano (Scuderia Vesuvio), su Citroen Saxo Vts 1.6.





Il programma della corsa, domani, domenica 3 novembre, inizierà alle 9.15 con il briefing piloti tenuto dal direttore di gara Carmine Capezzera. Alle 9.40 sarà dato il via alla prova di qualificazione seguita da tre manche (la classifica finale verrà redatta sommando le migliori due prestazioni di ciascun pilota) e, alle 16.30 circa, dalla premiazione. L'ingresso al pubblico è libero. Ulteriori informazioni sulla gara sono disponibili sulla pagina Facebook Pista Fanelli.