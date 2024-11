Giovinazzo, il sindaco Sollecito racconta il furto dell’auto e mette in guardia i cittadini

GIOVINAZZO - Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha scelto i social per condividere la sua recente esperienza con un doppio episodio di criminalità che lo ha colpito. "Cari amici buongiorno. Mi scuso se in questi ultimi giorni ho perso qualche chiamata, ho vissuto giornate difficili. Ho subito il furto della mia auto – ritrovata poi del tutto cannibalizzata – e nella stessa serata un tentato furto nel nostro piccolo condominio", esordisce Sollecito nel suo post, descrivendo un’esperienza difficile e purtroppo sempre più comune.

Sollecito ha raccontato che i malviventi, fingendosi corrieri, sono riusciti a entrare nel suo condominio con la scusa di una consegna, dichiarando di dover lasciare dell’olio proprio per il sindaco. Una volta all’interno, hanno cercato di accedere agli appartamenti. Solo l'intervento del vicino ha messo in fuga i ladri. "È capitato a noi e può capitare ad altri: diffidate di questi falsi corrieri che con la scusa della consegna dell’olio inducono le persone a scendere al piano terra lasciando incustoditi gli appartamenti", ha avvertito Sollecito, invitando i cittadini a prestare attenzione a queste situazioni.

L’appello alla collaborazione con le forze dell’ordine

Sollecito ha ribadito l'importanza di segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi attività sospetta, sottolineando che il fenomeno dei furti è ormai diffuso anche in orari considerati ordinari e vede i ladri operare spesso coperti da cappucci. "Non esitiamo a contattare subito polizia locale e carabinieri", ha aggiunto il sindaco, invitando i cittadini a non limitarsi ai post sui social ma a collaborare attivamente con le autorità.

Infine, Sollecito ha ricordato che solo due mesi fa sono stati arrestati alcuni membri di bande specializzate in furti d'auto nella zona e ha esortato i suoi concittadini a rinnovare la fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell’ordine. "Tutti possiamo rinnovare la nostra fiducia nello Stato, negli inquirenti e nelle forze dell’ordine", ha concluso il sindaco.

Questo appello di Sollecito si unisce a una crescente preoccupazione per la sicurezza nella comunità, ma si spera che il supporto dei cittadini e la presenza delle forze dell’ordine possano aiutare a prevenire ulteriori episodi simili.