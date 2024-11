Voli: dal 1° dicembre doppia frequenza Foggia-Linate

BARI – Lumiwings raddoppia le frequenze su Linate. Dal 1° dicembre e per tutta la Winter (fino a fine marzo 2025), ogni domenica sarà potenziato il collegamento tra l’aeroporto ‘Gino Lisa’ e il capoluogo lombardo. Grazie a un importante aumento della domanda e alla collaborazione con la compagnia aerea, la frequenza dei voli su questa rotta strategica sarà raddoppiata. Si partirà da Foggia alle 10:20 con arrivo a Linate alle 11:45 e da Linate alle 12:35 con arrivo su Foggia alle 14:00, consentendo una maggiore flessibilità e comodità per i viaggiatori pugliesi e per tutti coloro che voleranno verso la nostra regione.“Credo – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – che grazie al lavoro svolto dal nostro management con la Lumiwings e la Regione, la doppia frequenza risponda alle esigenze di mobilità dei passeggeri e favorisca una connessione diretta con uno degli aeroporti più importanti d'Italia. L'ampliamento delle frequenze è un passo importante per continuare a sostenere lo sviluppo socioeconomico del territorio foggiano creando nuove opportunità per il turismo, il commercio e gli scambi culturali. Questa nuova offerta arriva in un periodo, quale dicembre, dove il traffico riconducibile alle festività natalizie e di fine anno esprime una domanda ancor più grande rispetto ad altri mesi. La doppia frequenza domenicale faciliterà non solo i viaggi di lavoro e di piacere verso Milano, ma rafforzerà l'accessibilità della Puglia e punterà a consolidare la posizione dell'aeroporto di Foggia come un'infrastruttura fondamentale per il nord della Regione e per le regioni limitrofe offrendo un'opzione comoda e veloce per raggiungere una delle principali città italiane. Questo potenziamento è il risultato concreto di una visione a lungo termine volta a sostenere la crescita e lo sviluppo della nostra regione. Un regalo natalizio per i foggiani che Aeroporti di Puglia, insieme a Lumiwings e alla Regione fa al territorio”.“Di domenica, dal primo dicembre 2024, le frequenze su Linate da Foggia saranno due – ha dichiarato l'accountable manager di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis-. Questo nuovo volo su Linate dimostra quanto questa tratta sia importante per Lumiwing, AdP e Regione Puglia concordando un ulteriore investimento per incrementare la capacità e rendere più agevoli gli spostamenti.Questo Dimostra che gli sforzi fatti stanno portando buoni risultati. Le azioni commerciali e l’attività di marketing che l’azienda sta portando avanti nei territori del Nord e del Sud Italia attraverso campagne digitali e off-line sono il nostro impegno per aumentare sempre di più il flusso dei passeggeri e potenziare la nostra attività di branding.Siamo fiduciosi che l'utenza accolga questo nuovo volo con il solito entusiasmo dimostrato in questi anni e che il continuo sviluppo prosegua nel tempo. Ringraziamo tutti i passeggeri che continuano a darci fiducia e a credere in questo progetto!”.I biglietti sono disponibili da oggi sul sito della compagnia: www.lumiwings.com