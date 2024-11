Gli studenti del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria premiati al Concorso Letterario 'Raffaele Carrieri'

TARANTO - Grande successo al prestigioso Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa "Raffaele Carrieri" per gli studenti del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, talentuose penne capaci di far vibrare i loro racconti con i temi e le contraddizioni più vive del mondo moderno.Si è svolta ieri 9 novembre a Taranto, presso il Palazzo del Governo, alla presenza di importanti personalità della cultura e della letteratura italiana, la premiazione del Concorso Raffaele Carrieri, organizzato dal Centro Socio-Culturale "La Masseria" di Talsano-Taranto in omaggio alla figura del poeta e scrittore tarantino, giornalista e critico d'arte. Giunto alla sua VII edizione il concorso, nato per promuovere l’espressione letteraria in diverse forme, dalla poesia ai racconti brevi, costituisce una piattaforma di rilievo per autori emergenti, valutati a questo scopo da una giuria composta da autorevoli esponenti del mondo letterario, tra cui critici, scrittori e accademici.Nella sezione F - Racconti a tema libero studenti si sono distinti tre studenti del Liceo De Sanctis-Galilei, giovani promesse della scrittura che, accompagnati dalla docente referente Prof.ssa Clara Cardolini Rizzo, hanno ottenuto risultati di eccellenza. Conquista il secondo posto Francesca Dimilito (3BS), con il racconto "Io sono conflitto", che porta in scena il tema della contraddizione e del contrasto secondo un forte scarto introspettivo, paradigmatico delle opposizioni che caratterizzano il mondo moderno. Consegue il terzo posto, distinguendosi per un’abilità narrativa straordinaria, il racconto "Volevo fare l'attrice", di Fabiola Nigro (4AL), una storia che parla di incompletezza, di un'imperfezione dovuta ad altri e che distrugge il sogno della protagonista di fare l'attrice. Ottiene infine la quarta posizione Salvatore De Pascalis (3BS) con il suo originale racconto "Il Sasi-verso" sul tema del doppio, in cui alla fine, come in un racconto di Calvino, entra in scena un cavaliere, che dopo una breve parentesi di fantasia riconduce il protagonista alla sua inutile vita.Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria continua a coltivare con successo il talento dei suoi studenti, preparandoli a competere con entusiasmo in contesti di elevato spessore culturale. “Non finisce mai di sorprendere - commenta la Dirigente, Prof.ssa M. M. Di Maglie - la capacità dei nostri ragazzi di mettersi in gioco e di raccontare con profondità e sensibilità le complessità del mondo che noi presentiamo loro e a cui loro si affacciano senza sovrastrutture. Il successo di Francesca, Fabiola e Salvatore ci ricorda che il futuro della nostra società si costruisce anche attraverso la cultura e la bellezza delle idee, che i giovani sanno interpretare e raccontare con voci nuove e autentiche. Auguro loro di continuare a scrivere, a sognare e a credere nella forza delle loro parole”.