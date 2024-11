Halloween da incubo a Bari: vandalismi e disordini in tutta la città

BARI - La notte di Halloween a Bari si è trasformata in una serie di atti vandalici e disordini che hanno coinvolto diverse aree della città. Come ormai accade ogni anno, bande di giovani hanno creato scompiglio, con particolare danno ai mezzi pubblici e tensione per i cittadini. Diversi autobus Amtab sono stati presi di mira, alcuni colpiti da lanci di uova, altri addirittura da pietre che hanno causato danni evidenti. Un mezzo della linea 33 è stato tra i più colpiti, e diverse vetture sono state costrette a rientrare nei depositi per essere ripulite.La situazione è degenerata anche in altre zone della città. A Enziteto, una pattuglia dei Carabinieri è stata attaccata da alcuni gruppi di giovani. Scene simili si sono registrate anche nei quartieri Poggiofranco e Murattiano, dove baby gang hanno seminato il panico con petardi e lanci di uova, disturbando i passanti e i residenti.Halloween si conferma quindi, per alcuni quartieri di Bari, come una serata difficile, con disordini che sollevano preoccupazioni in merito alla sicurezza urbana e al rispetto della comunità.