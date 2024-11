Serie C, Girone C: Foggia battuto 0-1 dal Cerignola e il Taranto travolto dal Potenza 5-0

FRANCESCO LOIACONO - Giornata amara per le pugliesi nella dodicesima di Serie C, Girone C. Allo stadio Zaccheria, il Foggia è uscito sconfitto per 0-1 contro il Cerignola, in un match che ha visto il debutto di Cosimo Zangla sulla panchina dei padroni di casa dopo le dimissioni irrevocabili di Eziolino Capuano. Zangla, vice di Capuano, ha assunto la guida della squadra come soluzione provvisoria, in attesa che il presidente Nicola Canonico annunci il nuovo allenatore.

La partita ha visto un primo tempo equilibrato, con poche occasioni per entrambe le squadre. Al 25’, il Foggia ha avuto un’opportunità con Murano, che però non è riuscito a sfruttarla, mentre poco dopo, al 29’, Salvemini ha sfiorato il vantaggio. Nel secondo tempo, Paolucci ha mancato il bersaglio al 2’ e, al 17’, anche Ruggiero ha sfiorato la rete. La svolta è arrivata al 28’ quando Paolucci ha trasformato un rigore concesso per un fallo di Felicioli su Russo, portando il Cerignola in vantaggio. I rossoneri hanno tentato il pareggio, ma senza successo, e al 41’ sono rimasti in dieci per l’espulsione di Silvestro, autore di un fallo da ultimo uomo su Paolucci.

Con questa sconfitta, il Foggia rimane al quartultimo posto in classifica a quota 10 punti, a pari merito con il Latina, mentre il Cerignola sale al secondo posto con 24 punti.

Nell’altro match della giornata, il Taranto ha subito una pesante sconfitta per 5-0 in trasferta contro il Potenza allo stadio Viviani. Il Potenza è passato in vantaggio al 39’ con un gol di Selleri su assist di D’Auria e ha raddoppiato al 43’ grazie a un rigore trasformato dallo stesso D’Auria. Nel secondo tempo, il Potenza ha dominato: Felippe ha segnato la terza rete al 17’ con un potente sinistro da fuori area, Milesi ha trovato il quarto gol di testa al 25’, e Schimmenti ha chiuso la partita con il quinto gol al 34’. Questa sconfitta lascia il Taranto al penultimo posto con soli 7 punti, mentre il Potenza sale al quinto posto, a quota 20 punti, insieme al Giugliano.

I tifosi del Foggia e del Taranto sperano ora in una reazione positiva nelle prossime gare, con l’obiettivo di risalire dalla zona bassa della classifica.