Halloween di tensione a Molfetta: gruppi di minorenni fermati con coltelli, uova e miccette

MOLFETTA – La notte di Halloween ha visto gruppi di giovanissimi, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, vagare per le strade della città armati di passamontagna, miccette, uova, farina e perfino un coltello, strumenti che, con ogni probabilità, sarebbero stati usati per creare disordini e mettere in agitazione la cittadinanza. La situazione è stata prontamente affrontata dagli agenti della polizia locale, che sono intervenuti per fermare i gruppi di adolescenti nei pressi di via Sergio Pansini, piazza Vittorio Emanuele e altre zone del centro cittadino.Durante i controlli, quattro ragazzi sono stati bloccati e identificati: tre sono stati affidati ai genitori, mentre un quarto, di 16 anni, è stato denunciato per aver insultato e opposto resistenza agli agenti durante il controllo. Altri componenti dei gruppi sono riusciti a fuggire, ma durante la fuga uno dei ragazzi ha lanciato un coltello in strada, prontamente recuperato e posto sotto sequestro.Il Comune ha reso noto che la presenza di questi gruppetti ha causato momenti di disagio per passanti e automobilisti, in particolare nelle zone già note per simili episodi nella scorsa edizione di Halloween. Le autorità hanno ribadito l’importanza di intensificare i controlli durante eventi particolarmente sensibili come la notte di Halloween, per garantire maggiore sicurezza e serenità ai cittadini.