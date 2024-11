Hospitality Next Step 2024: chiusa la seconda edizione alla presenza di oltre 100 partecipanti

TRANI - Si è chiusa l’edizione Hospitality Next Step 2024, un evento di WIP dedicato alle strutture ricettive interessate a ristrutturare, in termini architettonici e patrimoniali, i propri spazi di ospitalità. L’iniziativa, nel 2024, è stata organizzata nell’arco di due giornate: il 20 novembre, all’Hilton Palace di Sorrento e il 22 novembre, al Palazzo San Giorgio di Trani.Gli oltre cento partecipanti intervenuti hanno apprezzato il nuovo format a talk, reso particolarmente autorevole grazie ai relatori, ai partner e ai professionisti che hanno animato le tavole rotonde affrontando temi interconnessi di grande valore per la riqualificazione delle strutture ricettive locali. Tanti gli spunti dal punto di vista tecnico, di posizionamento ma anche finanziari e di gestione delle strutture e del passaggio generazionale con l’intervento di Azimut Capital Management che ha appassionato i presenti nel corso di un workshop dedicato tenutosi nella tappa di Sorrento.L’evento, rivolto in particolare a due regioni dove i momenti di aggregazione del comparto si svolgono con scarsa continuità, è stato apprezzato anche per la forte matrice italiana degli attori presenti, dalle aziende ai professionisti. Il made in Italy ha segnato in modo tangibile interventi e visioni, confermando la volontà di HNS2024 di posizionare le realtà locali coltivando il valore intrinseco dell’italianità, senza però chiudersi rispetto all’approccio internazionale e quindi abbracciando esperienze e tradizioni estere.Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria ha dichiarato: “L’espansione turistica della Puglia è cresciuta in modo esponenziale, è tempo che le strutture ricettive sul territorio si adeguino perché ad una più strutturata accoglienza corrisponda un’analisi dei flussi turistici per poter mettere in campo azioni concrete anche da un punto di vista della gestione e del potenziamento della mobilità”.Massimo Salomone, Presidente Gruppo Tecnico Turismo Confindustria Puglia ha continuato: “La mobilità rappresenta una sfida strategica per la Puglia. Per sostenere la crescita degli albergatori e del turismo nella nostra regione è fondamentale migliorare l’accessibilità del territorio e sviluppare una rete di collegamenti efficiente. Solo attraverso una visione integrata sarà possibile valorizzare appieno il nostro patrimonio contribuendo a rendere il turismo un elemento cardine dello sviluppo economico e sociale della Puglia.”Enzo Carella, Presidente di Federterziario Turismo e CEO & Founder Life Hotels & Resorts, ha commentato: “Ristrutturare oggi significa andare oltre le semplici modifiche strutturali: è un processo che abbraccia in modo integrato il valore della filiera integrata del turismo, le risorse umane, la riorganizzazione, il branding, la progettazione e la gestione, fino ai dettagli delle finiture. Questo approccio olistico è fondamentale per guidare gli albergatori in un cambiamento che non solo valorizzi i loro spazi, ma potenzi la loro identità e competitività in un mercato sempre più dinamico e complesso.”Nicola Di Troia, Business Developer e Founding Partner di WIP hanno commentato: “Siamo orgogliosi di essere stati promotori di un format unico per tutti i presenti. Un grazie particolare va a tutti i relatori e ai partner che credono in HNS e con cui ci siamo presentati portando molteplici punti di vista che hanno contribuito ad animare il dibattito delle due giornate: Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria, Massimo Salomone, Presidente Gruppo Tecnico Turismo Confindustria Puglia, Manuela Aimo, Sales Project Manager di Deltalight Italia, Alessandro Luzio, Sales Director di Marazzi Group con Raffaella Bizzarro di Spazio121, Vincenzo D’Introno - D’Introno, Carlo di Battista, Key Account di Vimar, Francesca Poerio per Axor, Tommaso Gianfrate, System & Network Engineer di Openapkin , Michele Zizzi, COO di Direct Holiday, Paola Silva Coronel, Architetto e docente di Phisycal Branding al Politecnico di Milano , Gianni Birardi, Landscape Designer , Luca Cerello, Partner di Skillmax, Guido Feller, Head of Wealth Planning di Azimut Capital Management, Manlio Livio Cassandro, CEO di Cassandro Srl, Mauro Passeggieri, Sales Manager di Liuni, Lorenzo Romeo CEO di Cesana, Danilo Rossetti CEO di Caleido, Giuseppe Esposito, Partner e Senior Advisor di Twentyfour Advisory .”“Si è tracciato il solco di un’iniziativa – ha concluso Di Troia - che ha preso forma e si propone di ripresentarsi, tra due anni, con lo stesso gruppo, ormai coeso, ma aperto a nuove contaminazioni e luoghi, che sente il dovere morale di portare avanti un format formativo-informativo, come quello di HNS, in grado di aiutare concretamente l’imprenditore e il gestore di strutture ricettive nell’affrontare un cambiamento della propria struttura o di affrontare un cammino imprenditoriale verso la gestione di alberghi.”