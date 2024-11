Hospitality Next Step 2024: istruzioni per una corretta ristrutturazione dell’albergo e della sua governance

MILANO - Torna Hospitality Next Step (HNS), il format di WIP dedicato alle strutture ricettive in cerca di un approccio integrato per la ristrutturazione e gestione ottimale delle proprie attività. Organizzato con il supporto di Federturismo Confindustria e Federterziario Turismo, l’evento quest’anno si terrà in due appuntamenti autunnali: il 20 novembre a Sorrento, all’Hilton Palace, e il 22 novembre al Palazzo San Giorgio di Trani.

Focus su ristrutturazione e governance alberghiera

Il tema di HNS24 è incentrato sulla modernizzazione delle strutture ricettive, proponendo “Istruzioni per una corretta ristrutturazione dell’albergo e della sua governance”. L’evento riunisce specialisti e operatori del settore per promuovere una rete di contatti e soluzioni concrete per chi desidera rinnovare le proprie strutture in termini sia architettonici che patrimoniali. “Vogliamo offrire un contenitore esclusivo dove le realtà del Sud possano accedere a competenze e partner che non sono sempre a disposizione,” spiega Nicola Di Troia, co-fondatore di WIP.

Un nuovo format per un evento interattivo

La seconda edizione di Hospitality Next Step presenterà un format innovativo e interattivo, meno frontale e più orientato al dialogo, con l’obiettivo di esplorare i temi della governance e dell’identità degli alberghi. Il convegno darà voce a esperti come Gianni Birardi, Enzo Carella e Paola Silva Coronel, che, insieme agli sponsor (Vimar, Marazzi, Hansgrohe, Axor, e altri), offriranno una guida pratica e concreta su come progettare, finanziare e posizionare un albergo nel mercato contemporaneo.

Pietro Cantù, Senior Associate di WIP, commenta: “L’architettura alberghiera è un equilibrio tra design e strategia aziendale. Con HNS, vogliamo fornire le conoscenze per creare strutture che siano sia asset di valore sia spazi esteticamente all’avanguardia.”

Per chi desidera esplorare nuove idee e incontrare partner per la ristrutturazione e la gestione alberghiera, HNS24 rappresenta un’occasione unica.

Iscrizioni

Per partecipare, visita il sito di WIP: Hospitality Next Step 2024