I giornali? Archeologia

ROMA - Vedete in foto l’uomo agè che legge il giornale? Beccato una domenica d’agosto su un autobus che va dalla periferia (Appia-Tuscolana) in centro. Ogni giorno chi scrive prende in media 6 autobus, 2 tram, 2 metro. Fra luglio e agosto di foto di lettori sul cellulare c’è solo questa.E vedete l’altra foto? E’ il titolo di un giornale giorni dopo che Putin ha riunito a Kazan (Russia) i BRICS: cioè, oltre il 40% della popolazione mondiale, che sposta 1/3 del Pil planetario. Putin “isolato”.Basterebbe per dire che i giornali cartacei ormai sono archeologia. Che il popolo non li compra più: ha sgamato che si sono ridotti a strumento con cui i poteri forti si lanciano segnali. Della vita reale non parlano più.E l’harakiri continua. Lontani dai cittadini, la loro ispida quotidianità, sono il megafono di corporation, multinazionali, oligarchie, satrapie. Un tempo erano il cane da guardia dei cittadini verso il potere e le istituzioni. Oggi l’esatto contrario: i popoli sono criminalizzati se osano avere dei dubbi e sospetti (Covid, guerre, cambiamenti climatici, etc.).E il suicidio va avanti. Fra le tante altre, si lavora su due parole d’ordine: il cibo e l’identità sessuale. L’UE sponsorizza, fra l’altro, la carne sintetica. Dicono che produrla costa e inquina della carne tradizionale. Non lo dimostra, zero evidenze scientifiche: ma occorre crederci per fere. E già in un tempo scientifico e tecnologico è blasfemo. La suddetta carne ha un basso valore proteico e nutrizionale. Se svezzi un bambino con questo brand il suo cervello non si svilupperà normalmente. Vogliono un futuro di generazioni di ebeti, facilmente controllabili? Proprio come vuole e teorizza il transumanesimo.Leggenda metropolitana vuole che a Bruxelles ci siano 12mila persone spacciate per consulenti, assistenti, portaborse e quant’altro. Qualcuno invece pensa che siano lobbysti. E cos’è mai il lobbysmo se non una forma ipocrita della corruzione? Pagati dalle corporation (ricordate il caso del parlamentare UE Antonio Panzeri, 2022?) per fare pressioni sulle istituzioni, a danno dei cittadini. Che ogni giorno perdono sovranità. Per cui, dopo la farina di grilli, avremo anche la carne sintetica.Altra tematica: l’identità sessuale. Si mandano i trans nelle scuole a far lezione, ma di cosa? Il transumanesimo ha interesse a indebolire il dna sessuale, perché senza identità controlli e gestisci meglio le persone.I giornali avallano questa narrazione, senza sospetti, dubbi. Anche così ci si suicida (ma la greppia pubblica è pronta a cacciare i soldi per finanziarli). Contenti loro…