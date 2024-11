Lecce-Juventus: scontro al 'Via del Mare' per la 14ª giornata di Serie A

FRANCESCO LOIACONO - Domani sera alle 20:45, lo stadio “Via del Mare” sarà teatro del match tra Lecce e Juventus, valido per la quattordicesima giornata di andata della Serie A. Entrambe le squadre scenderanno in campo con obiettivi ben definiti: i salentini puntano a un risultato positivo per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza, mentre i bianconeri cercano tre punti fondamentali per mantenersi in corsa per lo scudetto.

Il momento delle squadre

Il Lecce arriva a questa sfida con il morale alto, grazie alla vittoria per 1-0 conquistata sul difficile campo del Venezia. I giallorossi cercheranno di sfruttare il fattore casa per mettere in difficoltà una Juventus che, invece, ha raccolto solo un punto nell’ultimo incontro, uno 0-0 contro il Milan al “Meazza”.

Le formazioni

Non mancano le assenze in entrambe le formazioni. Il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, dovrà fare a meno di Banda, Pierret e Bonifazi, tutti indisponibili per infortunio. La formazione salentina vedrà Ramadani e Rafia impegnati sulle fasce, con Dorgu nel ruolo di regista. In attacco spazio alla coppia Krstovic-Rebic.

La Juventus, guidata da Thiago Motta, sarà priva di Vlahovic, fermo per problemi muscolari. Per i bianconeri, le fasce saranno presidiate da Locatelli e Koopmeiners, con Conceicao schierato da trequartista alle spalle di Yildiz e Weah.

Direzione arbitrale e precedenti

La gara sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Nell’ultimo precedente al “Via del Mare” in Serie A, risalente al 21 gennaio 2024, la Juventus si impose con un netto 3-0. In quell’occasione, fu Vlahovic il protagonista assoluto con una doppietta, mentre Bremer siglò la terza rete dei piemontesi.

Attesa e obiettivi

Per il Lecce, ogni punto è prezioso nella corsa salvezza, mentre la Juventus non può permettersi passi falsi se vuole rimanere agganciata alle posizioni di vertice. Con due filosofie di gioco diverse e ambizioni opposte, il match si preannuncia intenso e combattuto, con i tifosi pronti a spingere le rispettive squadre verso l’obiettivo.

Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45: non resta che aspettare per scoprire chi avrà la meglio in questa importante sfida.