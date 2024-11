Il sogno della musica, l’amore e un “Amigo Especial”: ecco il nuovo singolo di Joe Marzetto e Lisa Parente

È tutto questo Amigo Especial, il nuovo singolo – l’undicesimo, per la precisione – dell’artista andriese Joe Marzetto, all’anagrafe Giuseppe Casafina, in collaborazione con Lisa Parente, pubblicato per l’etichetta Modern Pop, edizioni Lungoviaggio, e già disponibile sui digital store.

Un brano frizzante dalle atmosfere latine, che si pone l’obiettivo di far ballare tutti, come spiega l’artista andriese: «Amigo Especial racconta una storia che potrebbe definirsi di tutti i giorni. Racconta di due giovani ragazzi, del loro sogno legato alla musica, e del condividere quei momenti legati ad essa che li porterà ad innamorarsi. Soprattutto, questo è un brano che vuole trasmettere positività e far ballare».

Il brano è interpretato insieme alla cantante solista e corista tranese Lisa Parente. Quella tra i due è una collaborazione che torna dopo il singolo I’m Not God, pubblicato nel 2015.

Farà seguito, inoltre, nei primi mesi del 2025, la pubblicazione del videoclip su YouTube, girato in collaborazione con la scuola di ballo Hermanos di Molfetta, con i maestri Luca Ronca e Maura Raguseo.