Incidente al passaggio a livello: camion trancia i cavi e blocca i treni tra Noci e Putignano

PUTIGNANO – Un episodio che ha causato disagi notevoli questa mattina per i pendolari delle Ferrovie Sud Est. Un camion, durante una manovra azzardata, ha attraversato un passaggio a livello e, con un colpo violento, ha tranciato i cavi della linea ferroviaria tra Noci e Putignano. L’incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria, creando non pochi disagi agli utenti.A causa del guasto, diverse corse sono state soppresse, lasciando molti passeggeri a terra. L'azienda ferroviaria ha immediatamente attivato un servizio sostitutivo con autobus per ridurre al minimo l'impatto sul pubblico e consentire comunque il proseguimento del viaggio. Tuttavia, i disagi sono stati avvertiti per tutta la mattina, con rallentamenti e cancellazioni delle tratte.Le autorità competenti sono intervenute sul posto per ripristinare la normalità della linea e avviare le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e le responsabilità.