Incidente a Bari: ferita una donna di 64 anni

BARI – Questa mattina si è verificato un incidente stradale in via Ascianghi, nei pressi del cimitero cittadino. Una sola vettura è rimasta coinvolta, e alla guida si trovava una donna di 64 anni. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sembra che l’automobilista abbia perso il controllo del veicolo a causa dell’eccessiva velocità, finendo fuori strada.Nell'impatto, la donna ha riportato lesioni al braccio e alla spalla. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e l’ha poi trasportata al Policlinico di Bari per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi, e non destano particolari preoccupazioni.