E' online il videoclip di ''Nfernu e paradisu”, il nuovo singolo di Alessandra Alessio

E' online il videoclip del brano ''Nfernu e paradisu” della cantautrice Alessio Alessandra.

L’uomo descritto nell’ultimo lavoro di Alessio Alessandra è tormentato, soffre le pene dell’amore, ma trasforma il suo desiderio in sana seduzione, e mai in subdola costrizione: “La passione è primordiale ed irrefrenabile, ma al contempo intrisa di delicata gentilezza – spiega l’artista -, Da par suo, la donna è la regina del racconto, colei che ipnotizza il suo spasimante, dettandone il passo. La canzone, calata in un sound spiccatamente mediterraneo, è un tripudio di dolcezza e carnalità. Della donna voglio esaltare le doti romantiche e quelle seduttive, le qualità intellettuali, come le fattezze provocanti. Con questo brano, mi concedo una digressione dal mio amato teatro canzone, e lascio strada ad una composizione romantica, a tratti erotica”.

Il testo e la musica sono di Alessio Alessandra (voce e chitarra), accompagnato alla fisarmonica da Daniele Tesauro, al basso da Gianluigi Cristiano e alla Batteria da Maurizio Gula.