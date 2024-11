Interventi di potenziamento della rete idrica a Palese, Comune di Bari: prevista sospensione dell’erogazione idrica

BARI – Acquedotto Pugliese sta eseguendo interventi per migliorare la rete idrica nell’abitato di Bari, in particolare nella zona di Palese. I lavori prevedono la realizzazione di un nodo tra due condotte idriche, passaggio preliminare per il potenziamento della rete in via Modugno.Per consentire questi interventi, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa temporaneamente il 19 novembre 2024 nelle seguenti vie di Palese: via Modugno e traverse, via di Palese Fiume e traverse, e via Cesare Battisti. I lavori richiederanno circa 10 ore, con l’interruzione del servizio prevista dalle ore 8:00 e il ripristino alle ore 18:00. Nelle zone circostanti è possibile che si verifichino abbassamenti di pressione.I disagi saranno avvertiti principalmente negli edifici privi di autoclave o di adeguata riserva idrica. Acquedotto Pugliese consiglia ai residenti di razionalizzare l’uso dell’acqua, riducendo al minimo i consumi non essenziali durante l’orario dell’interruzione.Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800.735.735 o visitare il sito www.aqp.it, sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”, e l’account X (@AcquedottoP).