La Lex Municipii Tarentini torna a Taranto: dal 14 novembre al MArTA in mostra la tavola bronzea originale

TARANTO – Dal 14 novembre fino al 28 febbraio 2025, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA) esporrà la tavola bronzea originale della Lex Municipii Tarentini, uno dei reperti più significativi della storia romana locale. La lastra, databile al I secolo a.C. e rinvenuta a Taranto nel 1894 durante scavi in un pozzo, è custodita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma il suo ritorno temporaneo nel capoluogo ionico rappresenta un evento di grande rilievo culturale.L’arrivo della tavola superstite dello Statuto municipale di Taranto offre un'opportunità unica per approfondire le tematiche della progettazione urbanistica della città, dal periodo romano fino all’età contemporanea. La mostra si inserisce in un progetto scientifico realizzato dal MArTA in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e il Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. L’esposizione sarà allestita presso il primo piano dell'ex Convento degli Alcantarini, sede prestigiosa che ospiterà la lastra originale della Lex Municipii.L’evento sarà arricchito da un ciclo di incontri e convegni dedicati alla storia, all’archeologia e all’urbanistica di Taranto, con particolare attenzione alla giurisprudenza dell’epoca romana. Il 15 novembre, presso la sede del Dipartimento Jonico, si terrà un convegno inaugurale intitolato Il progetto della città in età romana tra fonti giuridiche ed evidenze archeologiche. Seguirà, il 21 febbraio 2025, un secondo convegno dal titolo Lo Statuto municipale di Taranto tra epigrafia e storia giuridica, che vedrà la partecipazione di studiosi e esperti di diritto e archeologia.Tra gli eventi aperti al pubblico, si segnala l’incontro del 10 dicembre, La salute al centro di ogni politica urbana: il concetto di “Urban Health”, curato dall’associazione Calliope, che offrirà una prospettiva contemporanea sulle connessioni tra salute e pianificazione urbana, partendo dagli insegnamenti della città antica.Il ritorno della Lex Municipii Tarentini, seppur temporaneo, simboleggia un legame forte con il passato romano della città e rappresenta un’occasione per riscoprire il suo valore storico. La tavola bronzea offre uno spaccato sulle norme municipali e sull’organizzazione sociale e politica di Taranto in età romana, rendendo questa esposizione un’occasione imperdibile per studiosi e cittadini.