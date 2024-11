La Polizia di Stato chiude un circolo ricreativo a Taranto: provvedimento di cessazione immediata

TARANTO - La Polizia di Stato ha notificato al presidente pro tempore di un circolo ricreativo situato nel Quartiere Salinella di Taranto un provvedimento di cessazione immediata dell'attività. La chiusura del club privato è il risultato di una serie di controlli condotti nell'ultimo anno dalla Squadra Amministrativa e dalla Squadra Volante, che hanno portato alla luce numerose irregolarità e situazioni problematiche.In particolare, è emerso che il circolo era frequentato da numerosi soggetti con pregiudizi penali, alcuni dei quali con gravi precedenti per reati come furto, spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, tentato omicidio, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L’ambiente che si è venuto a creare all'interno del club è stato quindi giudicato come potenzialmente pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica.Inoltre, alcuni giorni fa, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza avevano contestato al responsabile del circolo un illecito amministrativo per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni ministeriali. Il gestore, infatti, non aveva presentato la richiesta di inizio attività al Comune di Taranto, violando le normative previste.Alla luce di questi accertamenti, il Questore di Taranto ha ritenuto necessario intervenire con il provvedimento di chiusura, al fine di prevenire ulteriori rischi per la comunità e garantire la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento di cessazione dell'attività è stato emesso con effetto immediato, segnando la fine dell’attività del circolo ricreativo, che ora dovrà cessare ogni tipo di funzione.