Giovane rumeno spende banconote false a Galatina: denunciato e allontanato per tre anni

LECCE - Gli agenti del Commissariato di Polizia di Galatina hanno recentemente arrestato un giovane di 21 anni, cittadino rumeno, per aver speso una banconota contraffatta da 50 euro in un'attività commerciale. Il titolare del negozio, insospettito dalla banconota, ha immediatamente richiesto l'intervento della Polizia di Stato, che ha confermato la falsità del denaro. Nonostante la banconota fosse ben fatta, non rispettava tutti i canoni di sicurezza previsti.Il giovane, identificato come C.C.N., ha confessato di aver utilizzato altre banconote false in vari negozi. Grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito il percorso del ragazzo, scoprendo che aveva truffato almeno dieci attività commerciali con lo stesso modus operandi: acquistare beni di valore ridotto e pagare con banconote da 50 euro, per poi intascare il resto in denaro autentico.Il giovane è stato denunciato per spesa di banconote contraffatte e, dopo le formalità di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio dalla città di Galatina, con divieto di ritorno per tre anni. Le indagini sono ancora in corso per verificare se abbia utilizzato altre banconote false in altre attività della zona.Nell’immagine che accompagna l'articolo, sono visibili le banconote da 50 euro contraffatte utilizzate dal giovane, insieme ai tagli inferiori che rappresentano il resto ottenuto dalle truffe, recuperati dalla Polizia di Stato.