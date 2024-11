La startup pugliese Limitless si aggiudica l’Innovation Village Award di Napoli. Premi anche per altre due pugliesi

NAPOLI - Vivere in un mondo più giusto, che permetta a chiunque di essere libero, rompendo le catene e le barriere mentali a cui è soggetta una persona con disabilità su una sedia a rotelle. Partendo da questa visione il Team Limitless, che ha ideato una carrozzina verticale dal design innovativo, ha vinto il Primo Premio assoluto all’Innovation Village Award la cui finale si è svolta oggi a Napoli all’Auditorium Porta del Parco.Limitless, fondata da Alessio Sansò ed Emanuele Battista, aveva già vinto il secondo posto alla Start Cup Puglia 2021 – Premio regionale per l’Innovazione, (organizzato da ARTI – Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione in collaborazione con Regione Puglia, Comitato Promotore e PNI – Premio nazionale per l’Innovazione) ed è beneficiario di un’altra misura regionale Tecnonidi gestita da PugliaSviluppo.Innovation Village Award, che valorizza le esperienze di innovazione in grado di apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU, giunta alla sesta edizione, è istituitoe sostenuto da Knowledge for Business, ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA, e quest’anno ha previsto anche una sezione specifica riservata ai vincitori di tre Start Cup regionali: Puglia, Lazio e Campania, sezione vinta da Start Cup Puglia grazie al Team BeadRoots vincitore dell’edizione 2024. Il vincitore assoluto, Limitless porta a casa anche la vittoria nell’Ambito Beni Culturali, Educazione digitale, Industrie creative, Innovazione sociale, Turismo, mentre la startup Servati(finalista con Limitless in un duello tutto pugliese) che producesneakers innovative stampate in 3D, ha vinto il primo posto nell’Ambito Manifattura digitale, Materiali avanzati, nuovi materiali.Soddisfatto dell’importante risultato conquistato dalla Puglia, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci che ha dichiarato: “Creare sinergie, promuovere le nostre eccellenze e consentire loro di crescere, sia attraverso misure di sostegno specifiche, sia attraverso nuove collaborazioni nazionali e internazionali sono alcuni degli obiettivi che la Regione Puglia persegue per lo sviluppo del suo sistema delle imprese. E in questa direzione - ha continuato Delli Noci - va il gemellaggio attivato quest’anno tra la nostra Start Cup e l’Innovation Village Award della Campania, due iniziative che intendono accendere i riflettori sulle startup e sulle imprese innovative, sui talenti e sulla necessità di creare connessioni per generare nuove opportunità. La partecipazione delle nostre realtà capaci di puntare su un tema di grande attualità come la sostenibilità non può che renderci orgogliosi”.“Siamo davvero felici - spiega il Commissario straordinario di ARTI – Cosimo Elefante - di questa ennesima conferma per i vincitori di Start Cup Puglia, la cui 17esima edizione si è conclusa appena un mese fa. Due startup pugliesi provenienti dal Premio regionale per l’Innovazione ai primi due posti e un'altra vincitrice tra le Start Cup regionali di Puglia, Campania e Lazio è un ottimo risultato. Grazie al gemellaggio attivato quest’anno tra la nostra Start Cup e l’Innovation Village Award, vogliamo permettere alle startup pugliesi provenienti dal Premio regionale pugliese per l’Innovazione di confrontarsi con altre realtà territoriali, in questo caso la Campania. Si tratta di un primo suggello di riconoscimento – continua Cosimo Elefante - per il talento e l'impegno dei nostri partecipanti, che testimonia il valore delle loro idee in contesti sempre più ampi e competitivi. Auspichiamo che, grazie a queste opportunità di confronto e collaborazione, le startup possano consolidare le proprie competenze e accrescere la loro visibilità a livello nazionale e internazionale. Siamo certi che con il sostegno di ARTI e delle altre istituzioni coinvolte, il potenziale innovativo della nostra regione possa continuare a generare nuove occasioni di crescita e sviluppo”.Durante la Finale dell’Innovation Village Award si sono sfidati 24 progetti provenienti da diverse regioni, una per ogni Ambito di innovazione: Beni culturali, Educazione digitale, Industrie creative, Innovazione sociale, Turismo; Aerospazio, Logistica, Mobilità sostenibile, Smart city; Ambiente, Blue growth, Edilizia sostenibile, Energia; ICT, IoT, Robotica, Smart technologies; Agricoltura sostenibile, Agritech; Biotecnologie, Salute dell’uomo, Tecnologie e applicazioni digitali per lo sport.Al termine della fase a gironi, gli otto progetti campioni dei singoli ambiti, hanno avuto accesso al torneo finale “Optima Italia”, con turni ad eliminazione diretta, (quarti, semifinali e finale). Proprio in finale si sono classificate le due startup pugliesi Limitless e Servati, decretando poi la vittoria per la prima che portato a casa un premio di 5mila euro.Le startup pugliesi si sono aggiudicate inoltre i seguenti Premi:Premio Bugnion - “Voucher del valore di 2.500 euro in servizi professionali per la definizione e implementazione della corretta strategia di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale” a ServatiPremio Materias - 1.500 euro + programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia a ServatiMenzione Innovup - “Un anno di adesione gratuita al Network, con possibilità di accedere alle convenzioni e ai servizi di consulenza” a Limitless.Menzione Bosch Tec - “Partecipazione ad un evento formativo in ambito soft skills” a BeadRoots.BeadRoots, Limitless e Servati non erano le uniche startup pugliesi selezionate dalla Giuria e ammesse alla Finale. Tra i 24 finalisti c’era anche Preinvel (vincitrice del 4° posto alla Start Cup Puglia 2023).Dopo la parentesi Campana, la prossima sfida che attende i vincitori della Start Cup Puglia 2024 è il 5 e 6 dicembre a Roma con la finale del PNI – il Premio nazionale per l’Innovazione, che lo scorso anno è stato particolarmente fruttuoso, con la vittoria da parte dei Team pugliesi Foreverland e Preinvel di due categorie su quattro in gara.