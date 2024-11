Laura Pausini incanta Bari con due serate indimenticabili al Palaflorio

BARI - Venerdì 15 e sabato 16 novembre, Laura Pausini ha portato la sua magia sul palco del Palaflorio di Bari, regalando due serate di grande musica ed emozioni. Reduci dal sold-out, i concerti hanno visto la cantante italiana esibirsi con l’energia e la passione che da sempre contraddistinguono la sua carriera.

Due serate di successo al Palaflorio

L’indirizzo per raggiungere il Palaflorio, in viale Archimede, 70126 Bari, è stato meta di migliaia di fan giunti da tutta la regione e oltre. Gli spettacoli, iniziati puntualmente alle 21.00, hanno confermato il grande richiamo della cantante, che continua a collezionare successi in Italia e nel mondo.

Un repertorio ricco di emozioni

La scaletta proposta, ispirata agli show della tournée, ha incluso brani iconici e nuove hit tratte dal recente album Anime Parallele, certificato disco d’oro. Tra i pezzi più apprezzati della serata, si segnalano:

, il nuovo singolo che ha conquistato i fan e aperto nuove sfumature artistiche nella carriera di Pausini. Grandi classici come La solitudine, Strani amori e Incancellabile, che hanno fatto cantare tutto il pubblico.

Canzoni simbolo della sua maturità artistica come Io sì (Seen) e Primavera in anticipo.

La serata ha visto un alternarsi di momenti intimi, con Pausini sola al pianoforte, e momenti di grande energia, con coreografie spettacolari e luci scenografiche.

Il successo del nuovo album e del singolo "Ciao"

L’ultimo lavoro discografico, Anime Parallele, ha già scalato le classifiche, grazie a brani come Il primo passo sulla luna e Un buon inizio. Durante il concerto, Laura Pausini ha dedicato parole di ringraziamento al pubblico pugliese, esprimendo la sua gioia per l’accoglienza calorosa ricevuta.

Un pubblico in delirio

Tra i fan, presenti anche molti giovani artisti scelti da Pausini su Instagram per aprire i suoi live, segno della sua continua attenzione verso i nuovi talenti. L’atmosfera è stata carica di entusiasmo, con applausi e cori che hanno accompagnato ogni canzone.

Con queste due serate a Bari, Laura Pausini si conferma una delle artiste italiane più amate e longeve, capace di unire diverse generazioni attraverso la sua musica. Un evento che resterà nei cuori di chi ha avuto la fortuna di parteciparvi.