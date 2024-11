Le Cadavere Squisite chiudono la decima edizione della rassegna di Clarissa Veronico

Venerdì 22 novembre (ore 21) la rassegna Il peso della farfalla si chiude con il concerto teatrale de Le Cadavere Squisite: il gruppo, di stanza a Bologna, è composto da Rita Felicetti, Sara Brugnolo e Bianca Ferricelli, attrici, autrici, musiciste e cabarettiste che fanno dell’improvvisazione musicale e teatrale il loro modo di calcare la scena.

L’ultimo appuntamento di questa decima edizione, in programma da Prinz Zaum, sarà una serata speciale che vedrà in scena un nuovo format musicale e teatrale dal titolo “fino a un certo punto”, spettacolo ironico che affronta diverse tematiche: la situazione attuale politica, le crisi di mezza età e quella ambientale, il politically correct e le sue sfaccettature, la morte e l’amore.

E’ uno spettacolo pieno di domande a cui non sempre si riesce a dare risposta ma che servono per riuscire a capire questa vita così maledettamente bella e complessa.

Monologhi e dialoghi comici e sarcastici si alternano a canzoni di stile pop punk demenziale in un susseguirsi di sentimenti altalenanti. Le Cadavere Squisite sono tre attrici comiche, amano definirsi “tre pagliacce” che si mettono a nudo per affrontare anche problematiche femminili che spesso vengono messe in secondo piano.

Il peso della farfalla è un progetto Punti Cospicui_associazione per le culture, ideato e diretto da Clarissa Veronico, realizzato con il contributo di Regione Puglia e Comune di Bari.